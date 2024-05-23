Экс-игрок сборной России Беляев рассказал, сколько денег ему нужно в месяц для комфортной жизни

Бывший защитник сборной России Максим Беляев рассказал о тратах.
– Сколько вам нужно денег в месяц, чтобы чувствовать себя комфортно?
– Если ты не семейный человек, можно жить на клубной базе, питаться там, одеваться и вообще ни на что не тратиться.
Я абсолютно непривередливый. По ресторанам не хожу. Кушаю дома без изысков, хожу в обычные продуктовые магазины.
Если не брать в расчет помощь родственникам, конкретно мне хватает 50 тысяч рублей.
- За сборную России Беляев сыграл 1 раз в 2019 году.
- Больше всего матчей в карьере игрок провел за тульский «Арсенал» (2016-2021 годы).
- Сейчас 32-летний воспитанник «Спартака» и «Локомотива» в «Ленинградце» из Первой лиги.