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    • Экс-игрок сборной России Беляев рассказал, сколько денег ему нужно в месяц для комфортной жизни

    Экс-игрок сборной России Беляев рассказал, сколько денег ему нужно в месяц для комфортной жизни

    Бывший защитник сборной России Максим Беляев рассказал о тратах.

    – Сколько вам нужно денег в месяц, чтобы чувствовать себя комфортно?

    – Если ты не семейный человек, можно жить на клубной базе, питаться там, одеваться и вообще ни на что не тратиться.

    Я абсолютно непривередливый. По ресторанам не хожу. Кушаю дома без изысков, хожу в обычные продуктовые магазины.

    Если не брать в расчет помощь родственникам, конкретно мне хватает 50 тысяч рублей.

    • За сборную России Беляев сыграл 1 раз в 2019 году.
    • Больше всего матчей в карьере игрок провел за тульский «Арсенал» (2016-2021 годы).
    • Сейчас 32-летний воспитанник «Спартака» и «Локомотива» в «Ленинградце» из Первой лиги.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (1)
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    Spartak_forv@
    1716488357
    Всей стране хватает,с чего бы ему не хватало?!
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