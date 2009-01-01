Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    2 Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    3 Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?

    Дзюба – о вызове Сафонова и Беляева в сборную: «Очень рад за них. Для всех двери открыты»

    Капитан сборной России Артем Дзюба прокомментировал вызов в национальную команду вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова и защитника «Арсенала» Максима Беляева, а также поделился ожиданиями от матча Лиги наций против Турции.

    «Удалось пообщаться с Сафоном, Макса Беляева тоже знаю. Очень рад за них, Сафонов мне очень импонирует как вратарь. Для всех двери открыты, у нас очень хороший коллектив, и это главное.

    Провели работу над ошибками, всe посмотрели. Впереди непростой соперник, ждeм с нетерпением матча, потому что результат в прошлой встрече нас не устроил (поражение от Швеции со счетом 1:2 – примечание «Бомбардира»). Забить Германии три мяча, хоть там были и не основные составы, – дорогого стоит.

    У нас будет вечером теория по туркам, понимаем, что они в хорошей форме, они стали сильнее с момента нашей последней встречи. Матч будет непростым и интересным, всех просим нас поддержать», – сказал Дзюба.

    • Матч Россия – Турция состоится в воскресенье.
    • Начало игры на «ВТБ Арене» – в 21:45 по московскому времени.

    Дзюба: «Мы с Соболевым стали больше и лучше общаться, нашли точки соприкосновения»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:46
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +18475

      DOCTOR PENALTY 35 минут назад

      Дзюба нашёл свою игру - теперь на дверях стоит.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -698

      Синитсосит 50 минут назад

      да у вас там проходной двор, всякую чушь и берут

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10250

      Skull_Boy 53 минуты назад

      Двери открыты для всех, но что-то не видно никого, а только голубые поленья одни, да лавочники сплошные

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3983

      Давид59 1 час назад

      Дзюба открывает всем двери? Усатый ему не накостыляет?

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    79724
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru