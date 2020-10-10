Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Дзюба – о вызове Сафонова и Беляева в сборную: «Очень рад за них. Для всех двери открыты»

Дзюба – о вызове Сафонова и Беляева в сборную: «Очень рад за них. Для всех двери открыты»

10 октября 2020, 15:46
11

Капитан сборной России Артем Дзюба прокомментировал вызов в национальную команду вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова и защитника «Арсенала» Максима Беляева, а также поделился ожиданиями от матча Лиги наций против Турции.

«Удалось пообщаться с Сафоном, Макса Беляева тоже знаю. Очень рад за них, Сафонов мне очень импонирует как вратарь. Для всех двери открыты, у нас очень хороший коллектив, и это главное.

Провели работу над ошибками, всe посмотрели. Впереди непростой соперник, ждeм с нетерпением матча, потому что результат в прошлой встрече нас не устроил (поражение от Швеции со счетом 1:2 – примечание «Бомбардира»). Забить Германии три мяча, хоть там были и не основные составы, – дорогого стоит.

У нас будет вечером теория по туркам, понимаем, что они в хорошей форме, они стали сильнее с момента нашей последней встречи. Матч будет непростым и интересным, всех просим нас поддержать», – сказал Дзюба.

  • Матч Россия – Турция состоится в воскресенье.
  • Начало игры на «ВТБ Арене» – в 21:45 по московскому времени.

Дзюба: «Мы с Соболевым стали больше и лучше общаться, нашли точки соприкосновения»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия Турция Дзюба Артем Беляев Максим Сафонов Матвей
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Давид59
1602335616
Дзюба открывает всем двери? Усатый ему не накостыляет?
Ответить
Skull_Boy
1602336680
Двери открыты для всех, но что-то не видно никого, а только голубые поленья одни, да лавочники сплошные
Ответить
Синитсосит
1602336895
да у вас там проходной двор, всякую чушь и берут
Ответить
DOCTOR PENALTY
1602337779
Дзюба нашёл свою игру - теперь на дверях стоит.
Ответить
zxc-1168
1602341363
Двери действительно открыты, вот только вопрос для кого... И Сафонова нужно было привлекать к сборной еще вчера.
Ответить
Hektor 84
1602349750
Звучит так как будто шлюба решает кого вызывать и кого подменить.
Ответить
lipatov32
1602350221
Когда их для тебя деревянного закроют!?
Ответить
Кузьмич на трибуне
1602353284
Думал кто то поздравит Сафонова и Беляева . Ан нет. только злые языки. Откуда такая дикая ненависть?
Ответить
Кузьмич на трибуне
1602353429
Мои поздравления Сафонову и Беляеву. Надеюсь, практически уверен, что Сафонов и Максименко будут на ЧМ 2022. Кто из них будет первый, не знаю. Оба очень хороши. И у обоих есть слабые места.
Ответить
Бриг
1602361740
Дзюба часто не понимает, что говорит - язык впереди мозгов.
Ответить
Главные новости
Эмболо хотел зарабатывать в «Зените» не меньше 4 миллионов в год
09:09
Селюк: «Талалаев чаще дисквалифицирован, чем работает»
08:59
«Фламенго» обозначил требования к «Динамо» по графику оплаты перехода Платы
08:30
2
Аршавин оценил продажу Батракова «Локомотивом»
08:18
Жеребьевка ЛЧ, будущее Барко, жесткое наказание для Талалаева и другие новости
02:00
Червиченко – о тренере РПЛ: «Сваливается в какой‑то неадекват»
01:40
«Динамо» заплатит 12 миллионов за вингера, забивавшего на ЧМ-2026
01:01
Определились все участники общего этапа Лиги конференций-2026/27
00:47
Семин высказался о новой дисквалификации Талалаева
00:35
Тюкавин пропустит московское дерби
00:21
2
Все новости
Все новости
В Европе осталось 7 стран, включая Россию, клубы из которых не играли в общем этапе еврокубков
09:24
6-й тур РПЛ 2026/27: расписание, трансляции и превью всех матчей
08:49
Червиченко – о тренере РПЛ: «Сваливается в какой‑то неадекват»
01:40
«Факел» избавился от защитника с 23 матчами за «Спартак»
01:26
1
«Динамо» заплатит 12 миллионов за вингера, забивавшего на ЧМ-2026
01:01
Семин высказался о новой дисквалификации Талалаева
00:35
Тюкавин пропустит московское дерби
00:21
2
Стала известна позиция «Балтики» по новой дисквалификации Талалаева
Вчера, 23:23
1
Аршавин собирался на концерт Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 23:08
1
ВидеоРПЛ – Батракову: «Будет ли реванш с «Барселоной»?»
Вчера, 22:43
В Госдуме прокомментировали слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 22:31
4
Булыкин оценил новую дисквалификацию Талалаева
Вчера, 22:25
1
Слуцкий: «У меня были очень пьющие футболисты!»
Вчера, 21:35
2
«Спартак» наказали за оскорбления «Зенита» и Соболева
Вчера, 21:27
10
Агент сказал, может ли Монтес остаться в «Локомотиве»
Вчера, 21:18
Колосков отреагировал на слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 20:56
Слуцкий ответил, какая максимальная сумма денег приходила ему на карту
Вчера, 20:36
3
Генич прокомментировал новую дисквалификацию Талалаева
Вчера, 20:31
7
Экс-спартаковец Филипенко сравнил цены в Москве и Минске
Вчера, 19:59
1
Аршавин оценил слова Дивеева о «Спартаке»
Вчера, 19:38
5
Заявление «Краснодара» о сроках восстановления Кривцова
Вчера, 19:18
9
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
Вчера, 18:56
Реакция Губерниева на слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 18:48
13
Динамовец Александров перешел в другой клуб РПЛ
Вчера, 18:40
Филипенко раскрыл, сколько ему платили в «Спартаке»
Вчера, 18:09
Глава КДК РФС объяснил наказание для Талалаева
Вчера, 17:58
1
«Краснодар» продлил контракт с «русским Холандом»
Вчера, 17:49
2
Аршавин заявил, что Мостовой перестал играть за «Зенит» по двум причинам
Вчера, 17:40
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+