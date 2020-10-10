Дзюба – о вызове Сафонова и Беляева в сборную: «Очень рад за них. Для всех двери открыты»

Капитан сборной России Артем Дзюба прокомментировал вызов в национальную команду вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова и защитника «Арсенала» Максима Беляева, а также поделился ожиданиями от матча Лиги наций против Турции.

«Удалось пообщаться с Сафоном, Макса Беляева тоже знаю. Очень рад за них, Сафонов мне очень импонирует как вратарь. Для всех двери открыты, у нас очень хороший коллектив, и это главное.

Провели работу над ошибками, всe посмотрели. Впереди непростой соперник, ждeм с нетерпением матча, потому что результат в прошлой встрече нас не устроил (поражение от Швеции со счетом 1:2 – примечание «Бомбардира»). Забить Германии три мяча, хоть там были и не основные составы, – дорогого стоит.

У нас будет вечером теория по туркам, понимаем, что они в хорошей форме, они стали сильнее с момента нашей последней встречи. Матч будет непростым и интересным, всех просим нас поддержать», – сказал Дзюба.

Матч Россия – Турция состоится в воскресенье.

Начало игры на «ВТБ Арене» – в 21:45 по московскому времени.

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