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    Дзюба: «Мы с Соболевым стали больше и лучше общаться, нашли точки соприкосновения»

    Капитан «Зенита» и сборной России Артем Дзюба рассказал о своих отношениях с нападающим «Спартака» Александра Соболева.

    «Соболева сразу поздравил с голом, мы с ним сейчас стали больше и лучше общаться, нашли точки соприкосновения. В любом случае, помню свой первый гол за сборную – это большое событие для любого футболиста. Гол он забил, дальше все будет зависеть от него. Но я его сразу поздравил, как и Андрюху Мостового, который дебютировал. Это большое событие в карьере», – сказал Дзюба.

    • Мостовой и Соболев дебютировали за сборную России в товарищеском матче против Швеции (1:2).
    • Форвард «Спартака» забил единственный гол российской команды на 92-й минуте встречи.
    • Следующий соперник – Турция.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 14:28
    Комментарии6
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      Рейтинг: +5822

      Hektor 84 1 час назад

      Лишь бы не как с Асмуном, а то жаль Соболя.

      0
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      Рейтинг: -613

      СуперПАВ9 1 час назад

      Жаль Азмун не может играть в Российской сборной

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +164

      Октавиус 1 час назад

      После истории с Азмуном в раздевалке я бы на месте Соболева не искал бы с Дзюбой "точки соприкосновения"

      2
      Ответить
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      Рейтинг: -2017

      Вот оно чё Михалыч > Октавиус 1 час назад

      Это точно )))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -613

      СуперПАВ9 2 часа назад

      Обоих из зборной

      0
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      Рейтинг: +574

      Taps 2 часа назад

      А.Соболев - тупая бездарная дубина.

      -2
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