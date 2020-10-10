Дзюба: «Мы с Соболевым стали больше и лучше общаться, нашли точки соприкосновения»

Капитан «Зенита» и сборной России Артем Дзюба рассказал о своих отношениях с нападающим «Спартака» Александра Соболева.

«Соболева сразу поздравил с голом, мы с ним сейчас стали больше и лучше общаться, нашли точки соприкосновения. В любом случае, помню свой первый гол за сборную – это большое событие для любого футболиста. Гол он забил, дальше все будет зависеть от него. Но я его сразу поздравил, как и Андрюху Мостового, который дебютировал. Это большое событие в карьере», – сказал Дзюба.