«Арсенал» объявил о продлении контракта с Беляевым. Защитником интересовались «Спартак» и «Локомотив»

«Арсенал» на официальном сайте объявил о заключении нового контракта с центральным защитником Максимом Беляевым.

Соглашение рассчитано до 2021 года.

Ранее СМИ сообщали об интересе к 27-летнему футболисту со стороны «Спартака» и «Локомотива».

Беляев выступает за тульский клуб с февраля 2016 года.

В сезоне-2018/19 он провел за «Арсенал» 34 матча во всех турнирах и забил два гола.

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