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    «Арсенал» объявил о продлении контракта с Беляевым. Защитником интересовались «Спартак» и «Локомотив»

    «Арсенал» на официальном сайте объявил о заключении нового контракта с центральным защитником Максимом Беляевым.

    Соглашение рассчитано до 2021 года.

    Ранее СМИ сообщали об интересе к 27-летнему футболисту со стороны «Спартака» и «Локомотива».

    • Беляев выступает за тульский клуб с февраля 2016 года.
    • В сезоне-2018/19 он провел за «Арсенал» 34 матча во всех турнирах и забил два гола.

    «Спорт-Экспресс»: Беляев может продолжить карьеру в «Спартаке» или «Локомотиве»

    «Спартак» интересуется Левашовым и Беляевым. Кононову не нравится игра Джикии

    Источник: Официальный сайт «Арсенала» Т

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4735

      piligrim1986 29 минут назад

      был бы норм деф, давно бы уже играл в другом клубе

      0
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      Рейтинг: +13034

      DOCTOR PENALTY 41 минуту назад

      Рад и за Беляева, и за Спартак, и за Локо.

      2
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