«Арсенал» объявил о продлении контракта с Беляевым. Защитником интересовались «Спартак» и «Локомотив»

был бы норм деф, давно бы уже играл в другом клубе
«Арсенал» на официальном сайте объявил о заключении нового контракта с центральным защитником Максимом Беляевым.
Соглашение рассчитано до 2021 года.
Ранее СМИ сообщали об интересе к 27-летнему футболисту со стороны «Спартака» и «Локомотива».
- Беляев выступает за тульский клуб с февраля 2016 года.
- В сезоне-2018/19 он провел за «Арсенал» 34 матча во всех турнирах и забил два гола.
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