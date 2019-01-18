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    Беляев: «Лимит на легионеров нужен 100%. Где будет наша сборная, если его отменят?»

    Защитник тульского «Арсенала» Максим Беляев считает, что лимит на легионеров должен существовать в РПЛ. По его мнению, отсутствие ограничений для иностранцев приведет к уменьшению качественных российских футболистов.

    В настоящее время в чемпионате России действует лимит по схеме «шесть легионеров и пять россиян на поле».

    – Лимит на легионеров был призван вырастить звезд российского футбола. Он вообще нужен?

    – 100% нужен. В каком формате – другой вопрос. Можно много дискутировать. Если отменить эту норму, мы вообще не увидим российских футболистов, которые, кроме как в России, почти нигде не играют. И уровень сборной, сами понимаете, каким будет, если лимит отменят. Вы как думаете, как простой российский игрок может попасть в европейский чемпионат?

    – Если демонстрирует высокий уровень, то внимание в любом случае привлечь можно. Российские агенты ведь не будут молчать, что у них есть сильный футболист.

    – Иностранным скаутам неинтересно ехать в Россию за тридевять земель, особенно зимой, выискивать ребят, кто в Красноярске играет в -19. Смысл тащиться в Россию, когда в Европе можно потратить пару часов за рулем и оказаться в любой стране, где полно футболистов?

    – Укоренилась мысль, что россиянин не поедет из-за невысокой зарплаты?

    – Не знаю. Мы хоть и входим в УЕФА, имеем отношение к Европе, а по факту мы легионеры в зарубежных чемпионатах.

    – Здесь уже политический момент. У вас, кстати, в карьере были варианты в Европе?

    – Мог уехать в Чехию, но выбрал ярославский «Шинник». Хотелось сделать себе имя в России.

    Источник: «Р-Спорт»

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    18.01.2019 12:22
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 18 января 2019, 23:40

      Депутаты тоже говорят, что отмена депутатской неприкосновенности повлечёт за собой много ненужных арестов.
      Каждый прохиндей держится за своё место.)))

      2
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      Рейтинг: +884

      Мы ЦСКА 18 января 2019, 23:31

      прочитал заголовок... дальше не хочу... наверняка нытье лодыря

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +108

      sable 18 января 2019, 17:27

      Играйте лучше и тренеруйтесь, и никто вас не вытеснить, если ты отличный парень, никто на легионер тебя менять не будет

      1
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 18 января 2019, 16:27

      Любой российский футболер скажет то же самое что и Беляев.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 18 января 2019, 15:59

      Пока лимит не дает положительного результата.

      3
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 > zigbert 18 января 2019, 16:21

      четвертьфинал чемпионата мира - отрицательный результат? Дааа...Раньше я думал, что здесь собираются просто говнеметы, теперь вижу, что еще и дебилы

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +3697

      lordmrv > тщмек 19 18 января 2019, 19:14

      Себя наконец, в зеркале увидел? Дальше после чемпионата случился очередной прорыв?

      0
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      Рейтинг: +541

      Владимирыч > тщмек 19 19 января 2019, 02:47

      Ну да, обыграли в группе никакую Саудовскую Аравию, Египет с Салахом, не восстановившимся до конца от травмы, и бесславно слили Уругваю. А в 1/8 попали на Испанию. которая не отошла от увольнения тренера за два дня до начала турнира, и победили ее по пенальти с огромной долей везения. Ну и еще нужно учитывать, что это домашний турнир, к которому готовились несколько лет и которого все ждали, включая футболисты. А дома, как известно, и стены помогают. Ну и немного судьи. Вспомнить хотя бы Южную Корею на ЧМ-2002. Достижения России на ЧМ-2018 - единичное, достигнутое не благодаря классу футболистов, поставленной игре или гениальной тактике, а, скорее, с помощью желания, самоотдачи, поддержке трибун и везения. Реальный наш уровень показала Лига наций, где мы не смогли занять первое место в группе с Турцией и Швецией.

      1
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 > Владимирыч 19 января 2019, 14:08

      Расскажи мне еще Ветхий Завет, придурок спамовский

      0
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      Рейтинг: +256

      Алеха32 18 января 2019, 14:31

      Где и была в (.)

      0
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      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL 18 января 2019, 14:25

      Вашей сборной лиж бы африканцев бразильцев европейцев набирать паспорт под корректировать и все Марио Фернандеса под польно взяли уговорив дополнительно

      0
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      Рейтинг: +3490

      serhio80 18 января 2019, 13:53

      кому лимит нужен? нормальный игрок не должен бояться отсутствия лимита

      6
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      Рейтинг: +984

      ZENIT84, 18 января 2019, 13:51

      лимит и нахрен не нужен))) наши игроки тогда поймут что не за деньги держатся надо а ехать в европу и там доказывать и показывать себя)) уэльс швеция чехия мальта норвегия сербия хорватия этих игроков полно в европе а наших единицы)) чтоб быть сборной сильной нужно играть и набираться опыта в европе в топ 5 чемпионатах)) а если наши играют только в россии то лимит нам 1/8 )))игроки должны бороться за основу и не выходить только из за паспорта))) всех наших лентяев в европу а лимит нафиг отменить))

      7
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 18 января 2019, 13:33

      Ели отменят, то русским игрокам придётся доказывать свое право играть в основе, на не выходить по паспорту, плюс очень цены упадут на наших игроков(которые столько не стоят) ну, и зп урежут

      7
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      Рейтинг: +884

      Мы ЦСКА > Asbjorn 18 января 2019, 23:35

      наших футболистов после завершения футбола надо бы еще и на завод до 65 лет отправлять или в деревенские школы физруками

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