Беляев: «Лимит на легионеров нужен 100%. Где будет наша сборная, если его отменят?»

Депутаты тоже говорят, что отмена депутатской неприкосновенности повлечёт за собой много ненужных арестов.
Каждый прохиндей держится за своё место.)))
Защитник тульского «Арсенала» Максим Беляев считает, что лимит на легионеров должен существовать в РПЛ. По его мнению, отсутствие ограничений для иностранцев приведет к уменьшению качественных российских футболистов.
В настоящее время в чемпионате России действует лимит по схеме «шесть легионеров и пять россиян на поле».
– Лимит на легионеров был призван вырастить звезд российского футбола. Он вообще нужен?
– 100% нужен. В каком формате – другой вопрос. Можно много дискутировать. Если отменить эту норму, мы вообще не увидим российских футболистов, которые, кроме как в России, почти нигде не играют. И уровень сборной, сами понимаете, каким будет, если лимит отменят. Вы как думаете, как простой российский игрок может попасть в европейский чемпионат?
– Если демонстрирует высокий уровень, то внимание в любом случае привлечь можно. Российские агенты ведь не будут молчать, что у них есть сильный футболист.
– Иностранным скаутам неинтересно ехать в Россию за тридевять земель, особенно зимой, выискивать ребят, кто в Красноярске играет в -19. Смысл тащиться в Россию, когда в Европе можно потратить пару часов за рулем и оказаться в любой стране, где полно футболистов?
– Укоренилась мысль, что россиянин не поедет из-за невысокой зарплаты?
– Не знаю. Мы хоть и входим в УЕФА, имеем отношение к Европе, а по факту мы легионеры в зарубежных чемпионатах.
– Здесь уже политический момент. У вас, кстати, в карьере были варианты в Европе?
– Мог уехать в Чехию, но выбрал ярославский «Шинник». Хотелось сделать себе имя в России.