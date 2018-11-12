Игрок «Арсенала» Беляев: «Футбол Кононова сложный, интеллектуальный»

Защитник «Арсенала» Максим Беляев рассказал о специфике работы главного тренера Олега Кононова. Специалист возглавил «Спартак», а ранее работал с туляками.

«Вы сами замечаете, какой футбол показывает «Арсенал». Почерк Олега Георгиевича есть. Его футбол сложный, интеллектуальный. С места в карьер достаточно сложно поймать его игру. Но прогресс есть.

В России такого нет ни в одной команде. Была обратная связь с Олегом Георгиевичем через гугл-диск. После каждого матча он отправлял список вопросов, по которым каждый футболист высказывал мнение. Что получилось, что нет, над чем стоит работать на тренировках.

Поначалу, не скажу, что странными, но непривычными казались его методы. В России такое не принято. И были колоссальные отличия от Миодрага Божовича

Очень большое внимание уделялось работе над психологией футболистов. Как индивидуально, так и общекомандно. У нас на базе много телевизоров, на них нам включали нарезки забитых мячей и тех положительных моментов, что есть в нашей игре. Футбол подразумевает энергозатратный стиль, смелость. Над этим мы работали», – рассказал Беляев в эфире программы «8-16» на телеканале «Матч Премьер».

Спартаковцы идут в таблице девятыми, «Арсенал» – 11-м.

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