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    Игрок «Арсенала» Беляев: «Футбол Кононова сложный, интеллектуальный»

    Защитник «Арсенала» Максим Беляев рассказал о специфике работы главного тренера Олега Кононова. Специалист возглавил «Спартак», а ранее работал с туляками.

    «Вы сами замечаете, какой футбол показывает «Арсенал». Почерк Олега Георгиевича есть. Его футбол сложный, интеллектуальный. С места в карьер достаточно сложно поймать его игру. Но прогресс есть.

    В России такого нет ни в одной команде. Была обратная связь с Олегом Георгиевичем через гугл-диск. После каждого матча он отправлял список вопросов, по которым каждый футболист высказывал мнение. Что получилось, что нет, над чем стоит работать на тренировках.

    Поначалу, не скажу, что странными, но непривычными казались его методы. В России такое не принято. И были колоссальные отличия от Миодрага Божовича

    Очень большое внимание уделялось работе над психологией футболистов. Как индивидуально, так и общекомандно. У нас на базе много телевизоров, на них нам включали нарезки забитых мячей и тех положительных моментов, что есть в нашей игре. Футбол подразумевает энергозатратный стиль, смелость. Над этим мы работали», – рассказал Беляев в эфире программы «8-16» на телеканале «Матч Премьер».

    Спартаковцы идут в таблице девятыми, «Арсенал» – 11-м.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    12.11.2018 21:56
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 12 ноября 2018, 23:39

      Тяжело глушаку придется ))

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      Рейтинг: +5490

      Lester84 12 ноября 2018, 23:04

      Беляев по ходу вслед за Конаном в Спартак хочет

      0
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 12 ноября 2018, 22:33

      Главное про интеллектуальный футбол не говорите Глущакову, Комбарову и Ещенко.)))
      Они-то думают физрук пришёл, показывать куда бежать надо будет.

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > Владислав Vlad 13 ноября 2018, 03:29

      И обязательно рукой... :-)))

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      Рейтинг: +7774

      mihail200606 12 ноября 2018, 22:13

      ну кое как перебьются до перерыва, а там будет время вбить в голову свой интеллектуальный футбол.. если воспримут его..

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      Рейтинг: +2653

      пряник929 12 ноября 2018, 22:01

      Надо продолжать играть на победу в каждом матче!!!

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