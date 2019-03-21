Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    2 Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    3 Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари

    Беляев: «В Африке я оказался рядом с львиным прайдом. Первое впечатление – просто сумасшедшее»

    Защитник тульского «Арсенала» и сборной России Максим Беляев рассказал о своей поездке по африканским странам и знакомстве с дикими животными в среде их природного обитания.

    – У вас всегда невероятные путешествия. Что запомнилось из последнего, в Африку?

    – Посетили Танзанию, Кению, ЮАР, Замбию и Зимбабве. Там все было необычным. Чего стоит только отель в Кении, где прямо рядом с тобой свободно ходят жирафы. Их можно было кормить прямо с руки. Это ни с чем не сравнишь. Нужно соблюдать технику безопасности, но я все равно получил огромное удовольствие. Главное, покормить их. Тогда они дадут себя и погладить, и потрогать.

    – Каково было общаться с дикими кошками?

    – В саванне настоящего общения не было: это смертельно опасные животные. Из машины, на которой мы перемещались, выходить было нельзя. В Зимбабве были другие львы – совсем молодые, подростки. Почти с самого рождения они жили в окружении людей: их подобрали, когда родители погибли. Но в руках у нас все равно были палки. Если она у тебя в руках, животные лишний раз на тебя не нападут. Бить львов мы не собирались. Плюс еще пять-шесть гидов ходили рядом.

    – Главный экстрим этой поездки?

    – Когда мы увидели первый прайд, внутри все екнуло. Все-таки мы оказались в диких условиях рядом с дикими животными. 15-16 особей, а нас четверо-пятеро. Первое впечатление – просто сумасшедшее. В последующие дни – спокойнее, но от этого не менее интересно. Этих двух львов-подростков, кстати, скоро выпустят в дикую природу. Если бы это сделали раньше, взрослые львы убили бы их.

    • Беляев выступает за «Арсенал» с февраля 2016 года.
    • В этом сезоне 27-летний футболист провел за туляков 22 матча и забил два гола.

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:50
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77067
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    insider_retro
    65615
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru