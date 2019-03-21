Беляев: «В Африке я оказался рядом с львиным прайдом. Первое впечатление – просто сумасшедшее»

Защитник тульского «Арсенала» и сборной России Максим Беляев рассказал о своей поездке по африканским странам и знакомстве с дикими животными в среде их природного обитания.

– У вас всегда невероятные путешествия. Что запомнилось из последнего, в Африку?

– Посетили Танзанию, Кению, ЮАР, Замбию и Зимбабве. Там все было необычным. Чего стоит только отель в Кении, где прямо рядом с тобой свободно ходят жирафы. Их можно было кормить прямо с руки. Это ни с чем не сравнишь. Нужно соблюдать технику безопасности, но я все равно получил огромное удовольствие. Главное, покормить их. Тогда они дадут себя и погладить, и потрогать.

– Каково было общаться с дикими кошками?

– В саванне настоящего общения не было: это смертельно опасные животные. Из машины, на которой мы перемещались, выходить было нельзя. В Зимбабве были другие львы – совсем молодые, подростки. Почти с самого рождения они жили в окружении людей: их подобрали, когда родители погибли. Но в руках у нас все равно были палки. Если она у тебя в руках, животные лишний раз на тебя не нападут. Бить львов мы не собирались. Плюс еще пять-шесть гидов ходили рядом.

– Главный экстрим этой поездки?

– Когда мы увидели первый прайд, внутри все екнуло. Все-таки мы оказались в диких условиях рядом с дикими животными. 15-16 особей, а нас четверо-пятеро. Первое впечатление – просто сумасшедшее. В последующие дни – спокойнее, но от этого не менее интересно. Этих двух львов-подростков, кстати, скоро выпустят в дикую природу. Если бы это сделали раньше, взрослые львы убили бы их.