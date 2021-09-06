Беляев вернулся в тульский «Арсенал»

Тульский «Арсенал» объявил о возвращении центрального защитника Максима Беляева.
Стороны заключили новый контракт, рассчитанный на два года.
Минувшим летом футболист ушел из команды, отказавшись продлевать соглашение.
- Беляев выступает за «Арсенал» с февраля 2016 года.
- Он провел 155 матчей, забил 6 голов и сделал 3 ассиста.
Максим Беляев – в «Арсенале»!Центральный защитник заключил новый двухлетний контракт с тульским клубом.Подробности https://t.co/rMfCzU2Ktq pic.twitter.com/mY1j97R62i— ПФК «Арсенал» Тула (@pfc_arsenal) September 6, 2021