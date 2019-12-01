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Беляев намерен открыть приют для бездомных животных

1 декабря 2019, 12:17
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Пресс-служба сборной России рассказала о том, как семья защитника «Арсенала» Максима Беляева помогает бездомным животным. В будущем игрок планирует открыть специальный приют.

«Беляевы обожают животных, но не покупают их в зоомагазине. Они находят четвероногих друзей на улице, как это было с псом Квинси, или забирают из приютов, как котов Гамильтона, Борзого и Зелeного. А кота Степана спасли от малолетнего живодeра».

«Самая трогательная история – у кошки Карлуши. Еe семья забрала из ветклиники, когда лечили ухо другому животному. Беляев вспоминает: «К ветеринару забежала женщина с окровавленным свeртком, сказала, что нашла под окном. Там был двухмесячный котeнок. Попросила усыпить, чтобы не мучился».

  • Беляев – воспитанник «Локомотива».
  • В Туле игрок выступает с 2016 года.
  • В текущем году Беляев дебютировал в сборной.

Источник: твиттер сборной России
Россия. Премьер-лига Арсенал Беляев Максим
Комментарии (3)
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moskowcity-petrv
1575194109
Молодец Беляев
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Черкизовский Кот
1575226823
Молодец, Максим! Уважаю тебя ещё со времён Локо! Хватит уже строить храмы - куда важнее школы, приюты, спортплощадки и прочие полезные сооружения.
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Оксана Беляева
1575286254
Молодец!!! Да, Беляевы - мы такие)))).
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