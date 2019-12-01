Беляев намерен открыть приют для бездомных животных

Пресс-служба сборной России рассказала о том, как семья защитника «Арсенала» Максима Беляева помогает бездомным животным. В будущем игрок планирует открыть специальный приют.

«Беляевы обожают животных, но не покупают их в зоомагазине. Они находят четвероногих друзей на улице, как это было с псом Квинси, или забирают из приютов, как котов Гамильтона, Борзого и Зелeного. А кота Степана спасли от малолетнего живодeра».

«Самая трогательная история – у кошки Карлуши. Еe семья забрала из ветклиники, когда лечили ухо другому животному. Беляев вспоминает: «К ветеринару забежала женщина с окровавленным свeртком, сказала, что нашла под окном. Там был двухмесячный котeнок. Попросила усыпить, чтобы не мучился».