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    Беляев намерен открыть приют для бездомных животных

    Пресс-служба сборной России рассказала о том, как семья защитника «Арсенала» Максима Беляева помогает бездомным животным. В будущем игрок планирует открыть специальный приют.

    «Беляевы обожают животных, но не покупают их в зоомагазине. Они находят четвероногих друзей на улице, как это было с псом Квинси, или забирают из приютов, как котов Гамильтона, Борзого и Зелeного. А кота Степана спасли от малолетнего живодeра».

    «Самая трогательная история – у кошки Карлуши. Еe семья забрала из ветклиники, когда лечили ухо другому животному. Беляев вспоминает: «К ветеринару забежала женщина с окровавленным свeртком, сказала, что нашла под окном. Там был двухмесячный котeнок. Попросила усыпить, чтобы не мучился».

    • Беляев – воспитанник «Локомотива».
    • В Туле игрок выступает с 2016 года.
    • В текущем году Беляев дебютировал в сборной.

    Источник: твиттер сборной России

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