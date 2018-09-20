Кононов: «Арсенал» хочет играть в атакующий футбол, но мы за сбалансированность»

Главный тренер тульского «Арсенала» Олег Кононов не считает, что в предстоящем восьмом туре РПЛ с «Рубином» зрители увидят противостояние атакующей и оборонительной философии игры.

Матч восьмого тура российской Премьер-лиги «Арсенал» – «Рубин» состоится в субботу, 22 сентября, в 16:30 по московскому времени.

– Как думаете, будет ли это столкновение двух философий – оборонительной и атакующей?

– Трудно сказать. Курбан Бекиевич Бердыев давно в футболе, знает практически все – как должна играть его команда и в отборе, и в атаке. Мы желаем играть в атакующий футбол, но все равно мы за сбалансированность. И атакующий потенциал должен соответствовать игре в отборе мяча. Думаю, здесь не надо говорить про какие-то системы игры. У каждого тренера просто свое видение.

– Как оцениваете игру обороны в прошлом матче с «Крыльями Советов» (4:0)?

– Если сыграли и не пропустили, значит, вся команда (и линия защиты, и полузащиты) сыграла достаточно неплохо. Конечно, есть над чем еще работать.

– Какая ситуация с травмированными? Как чувствует себя Беляев?

– Беляев работает с тренером по реабилитации. Дальнейшая работа сегодня с тренером по физподготовке. У нас еще два дня. Точно так же и по другим футболистам.

– Готов ли Ожегович?

– Он тренируется, работает с нами, подходит к оптимальной форме. Рассчитываем на него.