«Чемпионат»: «Локомотив» мог купить Беляева, но по просьбе Николича выбрал Райковича

Центральный защитник тульского «Арсенала» Максим Беляев мог оказаться в «Локомотиве» в минувшее трансферное окно.

По информации «Чемпионата», в московском клубе обсуждали возможное подписание собственного воспитанника, но в итоге отказались от этого варианта.

Причина – просьба главного тренера Марко Николича, который хотел видеть в своей команде соотечественника серба Слободана Райковича.

«Локомотив» подписал 31-летнего футболиста бесплатно, заключив с ним годичный контракт.