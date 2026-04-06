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Арсен Венгер
Материалы
Арсен Венгер - материалы
Франция
22 октября 1949 (77)
Тренер
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Публикации
Десять лучших тренеров 21 века: профессионалы, изменившие футбол
Мы собрали десять тренеров, чьи достижения оставили неизгладимый след в истории.
06.04.2026 09:27
2
Что такое офсайд в футболе: кто придумал правило и как оно менялось со временем
Объясняем ключевые пункты.
02.08.2023 12:52
2
Как дела у Венгера? Кайфует на пенсии, но хочет вернуться
С момента ухода из «Арсенала» прошел год и три месяца.
05.09.2019 12:26
6
11 хороших тренеров, которые сейчас без работы
Каррера, Моуринью, Венгер и другие.
23.07.2019 20:40
14
Еще один талант Аякса, о котором почти не говорят (хотя надо)
Им восхищаются Венгер и Моуринью.
11.06.2019 20:10
2
Мама главного юниора «Арсенала» живет на улице, пока он получает 30 тысяч фунтов в неделю
Немного фактов о Эйнсли Мэйтленде-Найлсе.
15.03.2019 13:10
10
10 крутых тренеров, которые сидят без работы
Вы знаете, кому показать этот список.
26.10.2018 20:15
27
Анри – идеальный вариант для «Монако». Головину повезло
Он вытащит команду со дна.
14.10.2018 12:11
8
Венгер, Мората и еще 6 неудачников евросезона
Они нас сильно расстроили.
20.05.2018 15:35
19
Какой мы запомним эпоху Венгера в «Арсенале»
Вспоминаем главные моменты карьеры французского тренера в клубе.
20.04.2018 20:50
33
Главный скаут Европы, о котором вы не слышали
Этот человек вытянет «Арсенал» из кризиса.
20.04.2018 17:05
8
Алексис Санчес не нужен «Арсеналу». Без него лучше
Никто не будет скучать, Алексис.
22.01.2018 21:40
21
Санчес, Мхитарян, Обамеянг, Смолов – куда они переходят? Давайте разбираться
Это трансферное окно получается очень горячим.
18.01.2018 12:00
11
«Арсенал» – на дне. Вы знаете, кто виноват
Тимофей Яценко – с ежеквартальным приговором Арсену Венгеру.
15.01.2018 18:30
15
«Прежде чем стать командой, мы стали семьей». Главные цитаты 2017 года
Самые меткие фразы Месси, Путина, Слуцкого и других важных персон.
25.12.2017 08:30
12
1
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5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
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Маркиньос впервые рассказал, почему предпочел «Спартак» «Локомотиву»
20:51
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Винисиус обратился к Роналду после ухода португальца из сборной
19:42
Батраков вошел в команду недели Лиги чемпионов
19:21
Роналду не хочет играть прощальный матч за Португалию
19:15
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Раскрыта сумма отступных, которую «Галатасарай» хочет прописать в новом контракте Батракова
18:41
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Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной Португалии
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Шапи может покинуть МЛС из-за проблем с грин-картой
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«Я просил его остаться»: Жезуш – об уходе Роналду из сборной Португалии
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Романцев предположил, почему Карпин не вызвал Глушенкова в сборную России
17:35
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