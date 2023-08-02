Офсайд – одно из самых противных правил в футболе. Полевым футболистам трудно контролировать его, оборона иногда создает искусственный офсайд, чтобы сорвать потенциально опасную атаку соперника. Из-за этого арбитры часто отменяют красивые и важные голы – особенно это стало актуально, когда правила нахождения в офсайде ужесточились.

Но что это за правило: кто и когда его придумал и как оно менялось?

Кто придумал офсайд?

Когда Футбольная ассоциация разрабатывала первый свод правил, то появилась проблема – как ограничить игроков в постоянных тусовках возле чужих ворот. Официально ФА стремилась уменьшить желание футболистов находиться между обороной соперника и их вратарем в момент передачи. ФА скопировала правило из регби и интегрировала собственный свод в 1863 году. Изначально первые футбольные клубы возмущались, но позже пришли к общему знаменателю: правило офсайда делает игру зрелищнее и честнее.

Как менялась трактовка офсайда со временем:

1873 год – игрок попадал в офсайд, когда находился перед вратарем, а его партнер делал на него передачу;

1903 год – федерации футбола нескольких стран документально закрепили виды активностей игрока, которые засчитываются за попадание вне игры;

1925 год – минимум 2 соперника должны находиться перед футболистов и воротами, чтобы он оставался в игре;

В дальнейшем обсуждалось число игроков, которое должно находиться перед воротами во время атаки, чтобы нападающий мог оставаться в игре. Правила, близкие к современным были принятым в 1990-х;

2005 год – ФИФА приняла поправку, по которой игрок попадал в офсайд, если часть тела, которой он мог сыграть в эпизоде, находилась за линией офсайда.

Последние изменение правила офсайда появилось от ФИФА этим летом. По данным организации, с нового сезона футболист будет попадать в офсайд, только если все его тело будет за линией, а не отдельная часть – рука, нога, голова и т.д. Идея принадлежит легендарному тренеру «Арсенала» Арсену Венгеру. Сначала это нововведение протестируют в низших лигах Швеции, Нидерландов и Италии. После – введут во всем мире.

Какие виды офсайда существуют

1. Активный офсайд.

Когда благодаря положению вне игры нападающий получает преимущество в игре, продолжает атакующие действия и забивает гол или отдает голевую передачу. В таком случае боковой арбитр фиксирует нарушение правил, а главный – отменяет забитый мяч.

2. Пассивный офсайд.

Футболист находится в положении вне игры, но не влияет на игру – не помогает партнерам завершить атаку и не мешает сопернику (в том числе и не закрывает обзор вратарю). В таком случае арбитр не останавливает игру.

3. Искусственный офсайд.

Оборона самостоятельно выстраивает офсайдную линию и пытается еще до передачи соперника выйти чуть вперед, чтобы оставить вне игры одного или нескольких игроков чужой команды.

Как судьи фиксируют офсайд

Этим занимается боковой арбитр. Он поднимает флажок, когда заметит офсайд. Игра продолжается до свистка главного судьи. И есть два момента:

Часто, если офсайд неочевидный, его перепроверяют с помощью видеоповтора. Если повтор докажет правоту лайнсмена, то судья засчитывает офсайд. Нет – судья его отменяет;

Иногда лайнсмен не может реагировать на ситуацию и не фиксирует неверное положение игрока. В этом случае тоже помогает VAR – и судья отменяет гол, если он забит не по правилам.

Есть исключения из правил – когда судья не фиксирует офсайд

Если мяч введен защитником или вратарем от ворот;

Если мяч введен из аута;

Если нападающий находится на одной линии с соперником;

Если нападающий в момент передачи находится на своей половины поля;

Если защитник ошибается и отдает пас назад, а его перехватывает соперник.

Кстати, у офсайда есть противники

Кажется, это правило раздражает всех, когда оно мешает забивать. Высказывался даже Криштиану Роналду – в шутливой форме в 2017-м:

«Я бы забил к этому моменту уже 1000 голов. Но офсайд все портит. Уважаю каждое правило футбола, но это меня злит особенно. Хочу забивать постоянно, ха-ха, даже если не по правилам. Такой уж мой менталитет. Но если серьезно, то я уважаю свод правил, по которому устроен современный футбол».

Хотя некоторые футбольные функционеры всерьез задумываются (и даже публично) об отмене или кардинальном изменении офсайда. Тот же Венгер говорил:

«Сейчас вы вне игры, если любая часть тела, которой можно забить гол, ближе к воротам, чем у защитника. Я бы хотел, чтобы офсайд не фиксировали, если хотя бы одна из игровых частей тела нападающего находится на одной линии с защитником (а все остальные части тела – ближе к воротам). Возможно, это станет слишком серьезным преимуществом для форвардов, потому что вынудит защитников действовать выше».