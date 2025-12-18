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Арсен Венгер
Новости
Арсен Венгер - новости
Франция
22 октября 1949 (77)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Только у трех тренеров больше выигранных матчей ЛЧ, чем у Моуринью
15 октября
76-летний Венгер может стать президентом ФИФА
10 октября
2
Аршавин рассказал о самом запомнившемся разговоре с Венгером
17 сентября
2
Топ-10 лучших тренеров в истории АПЛ по версии BBC
27 августа
2
Венгер поздравил Аршавина с 45-летием: «Великий футболист!»
29 мая
4
Венгер обратился к «Арсеналу», выигравшему АПЛ впервые за 22 года
20 мая
1
Видео
В Канаде впервые применили «офсайд Венгера»
19 апреля
3
Венгер ответил на приглашение посетить матч «Спартака»
6 апреля
6
Кахигао сказал, позовет ли Венгера на «Спартак»
6 апреля
2
Венгер назвал Сафонова первым номером «ПСЖ»
3 февраля
3
Позиция УЕФА насчет «офсайда Венгера»
15 января
3
Реакция Венгера на перформанс Сафонова в финале Межконтинентального кубка
2025.12.18 01:31
3
Венгер определил фаворита ЧМ-2026
2025.12.05 09:06
1
Гвардиола повторил достижение Фергюсона и Венгера в Лиге чемпионов
2025.11.25 23:48
Аршавин отреагировал на мнение Венгера о своей карьере
2025.05.20 19:55
10
Венгер объяснил, почему Аршавин не стал футболистом мирового уровня
2025.05.16 22:31
27
Реакция Венгера на вылет «Арсенала» из Лиги чемпионов
2025.05.08 14:49
Фото
Венгер посетил матч российских теннисистов
2025.02.19 04:23
1
Венгер отреагировал на назначение Кахигао в «Спартак»
2025.01.03 15:30
12
IFAB вновь рассматривает введение офсайда Венгера
2024.12.06 00:12
7
Беляев: «Семин – в одном ряду с Венгером и Фергюсоном»
2024.12.05 22:37
Венгер вспомнил первое впечатление от Мбаппе
2024.06.09 21:13
1
Только один тренер провел больше матчей в топ-5 лигах Европы с момента дебюта Раньери
2024.05.24 00:38
«Спартак» хотел пригласить Венгера в 2018 году
2024.05.16 16:24
6
Венгер давал советы Артете по ходу этого сезона
2024.04.28 09:11
Топ-10 лучших тренерских противостояний в истории АПЛ по версии Goal
2024.03.09 13:49
Аршавин раскритиковал Венгера: «То, что он придумывает, – опасно»
2024.03.05 15:40
3
Анри: «Венгер заменил мне отца»
2024.01.08 16:52
Венгер ответил, чем его не устраивал Аршавин
2023.12.26 21:21
11
Газзаев назвал российских игроков, которыми у него интересовался Венгер
2023.12.13 18:30
1
1
2
3
4
5
Главные новости
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
21:25
1
Маркиньос впервые рассказал, почему предпочел «Спартак» «Локомотиву»
20:51
1
Винисиус обратился к Роналду после ухода португальца из сборной
19:42
Батраков вошел в команду недели Лиги чемпионов
19:21
Роналду не хочет играть прощальный матч за Португалию
19:15
9
Раскрыта сумма отступных, которую «Галатасарай» хочет прописать в новом контракте Батракова
18:41
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Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной Португалии
18:30
2
Шапи может покинуть МЛС из-за проблем с грин-картой
18:19
«Я просил его остаться»: Жезуш – об уходе Роналду из сборной Португалии
17:40
4
Романцев предположил, почему Карпин не вызвал Глушенкова в сборную России
17:35
7
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