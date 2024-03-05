Аршавин раскритиковал Венгера: «То, что он придумывает, – опасно»

Андрей Аршавин констатировал, что Арсен Венгер, который тренировал его в «Арсенале», слишком смел в экспериментах, связанных с футболом.

Француз занимает в ФИФА пост руководителя отдела по глобальному развитию футбола.

«То, что придумывает Арсен Венгер, опасно – без офсайдов, еще что‑то, раньше он был поспокойней.

Для работы в ФИФА он подходит, его мозг рассчитан на глобальные проекты, изменения», – сказал Аршавин.

В то же время член правления «Зенита» выступил против введения синей карточки.

Ее собирались показывать игрокам за намеренный тактический фол, прерывающий перспективную атаку, а также за выражение несогласия с официальным лицом матча.

Футболисты, получившие синюю карточку, должны были удаляться с поля на 10 минут.

Скорее всего, от этой инициативы откажутся на фоне негативной реакции.

«Удалять на определенное время? На данный момент это выглядит не футбольным правилом. В том, что есть тактические фолы, ничего страшного не вижу.

Бывают грубые нарушения на «оранжевую» карточку – для красной много, для желтой мало», – добавил Аршавин.