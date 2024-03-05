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    • Аршавин раскритиковал Венгера: «То, что он придумывает, – опасно»

    Аршавин раскритиковал Венгера: «То, что он придумывает, – опасно»

    Андрей Аршавин констатировал, что Арсен Венгер, который тренировал его в «Арсенале», слишком смел в экспериментах, связанных с футболом.

    Француз занимает в ФИФА пост руководителя отдела по глобальному развитию футбола.

    «То, что придумывает Арсен Венгер, опасно – без офсайдов, еще что‑то, раньше он был поспокойней.

    Для работы в ФИФА он подходит, его мозг рассчитан на глобальные проекты, изменения», – сказал Аршавин.

    В то же время член правления «Зенита» выступил против введения синей карточки.

    • Ее собирались показывать игрокам за намеренный тактический фол, прерывающий перспективную атаку, а также за выражение несогласия с официальным лицом матча.
    • Футболисты, получившие синюю карточку, должны были удаляться с поля на 10 минут.
    • Скорее всего, от этой инициативы откажутся на фоне негативной реакции.

    «Удалять на определенное время? На данный момент это выглядит не футбольным правилом. В том, что есть тактические фолы, ничего страшного не вижу.

    Бывают грубые нарушения на «оранжевую» карточку – для красной много, для желтой мало», – добавил Аршавин.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    05.03.2024 15:40
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    Комментарии (4)
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    ...уефан
    1709643153
    ...было время, без замен играли, а сейчас и пяти мало)...
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    bset
    1709646116
    Я одинаково не понимаю и тех, кто предлагает законсервировать футбол и не делать изменений никаких, и тех, кто предлагает футбол полностью перефигачить и сделать из него совершенно другую игру
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    FaTeK1945ru
    1709648790
    ...молодец Андрюша---так его,а то начал понимаешь... Он,кстати, тебя там не штрафовал---в Англии?
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    saf05
    1709662047
    Кто такой Аршавин???
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