Аршавин отреагировал на мнение Венгера о своей карьере

Андрей Аршавин прокомментировал слова экс-тренера «Арсенала» Арсена Венгера про его карьеру.

– И еще одно высказывание про вас – от Арсена Венгера, которого процитировал Игорь Ларионов: «Хороший, талантливый парень. Но не хотел учить английский. В раздевалке вообще не было контакта – тренировка закончилась, первым сложил вещи и уехал».

– Во-первых, там надо было учить французский, а не английский. Во-вторых, первым с тренировок я уходил всегда – неважно, в какой команде.

Не знаю, что делать по два часа на базе [после тренировки].

– Это могло вам помешать стать звездой мирового уровня?

– Конечно, нет. Контакт в «Арсенале» у меня был нормальный.