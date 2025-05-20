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Аршавин отреагировал на мнение Венгера о своей карьере

Сегодня, 19:55
1

Андрей Аршавин прокомментировал слова экс-тренера «Арсенала» Арсена Венгера про его карьеру.

– И еще одно высказывание про вас – от Арсена Венгера, которого процитировал Игорь Ларионов: «Хороший, талантливый парень. Но не хотел учить английский. В раздевалке вообще не было контакта – тренировка закончилась, первым сложил вещи и уехал».

– Во-первых, там надо было учить французский, а не английский. Во-вторых, первым с тренировок я уходил всегда – неважно, в какой команде.

Не знаю, что делать по два часа на базе [после тренировки].

Это могло вам помешать стать звездой мирового уровня?

– Конечно, нет. Контакт в «Арсенале» у меня был нормальный.

  • Аршавин выступал за «Арсенал» с 2009 по 2013 год.
  • Его статистика: 144 матча, 31 гол, 46 ассистов.

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Источник: Sport24
Англия. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Арсенал Венгер Арсен Аршавин Андрей
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Комментарии (1)
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Красногвардейчик
1747760416
Андрюша именно это тебя и сгубило...талант погубила лень!!!
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