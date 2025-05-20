Аршавин отреагировал на мнение Венгера о своей карьере

Андрей Аршавин прокомментировал слова экс-тренера «Арсенала» Арсена Венгера про его карьеру.
– И еще одно высказывание про вас – от Арсена Венгера, которого процитировал Игорь Ларионов: «Хороший, талантливый парень. Но не хотел учить английский. В раздевалке вообще не было контакта – тренировка закончилась, первым сложил вещи и уехал».
– Во-первых, там надо было учить французский, а не английский. Во-вторых, первым с тренировок я уходил всегда – неважно, в какой команде.
Не знаю, что делать по два часа на базе [после тренировки].
– Это могло вам помешать стать звездой мирового уровня?
– Конечно, нет. Контакт в «Арсенале» у меня был нормальный.
- Аршавин выступал за «Арсенал» с 2009 по 2013 год.
- Его статистика: 144 матча, 31 гол, 46 ассистов.
Источник: Sport24