Венгер объяснил, почему Аршавин не стал футболистом мирового уровня

Советский хоккеист Игорь Ларионов рассказал о диалоге с экс-тренером «Арсенала» Арсеном Венгером по поводу Андрея Аршавина.

«У меня был вопрос по Аршавину, потому что он хорошо играл, забивал голы. Четыре забил «Ливерпулю».

И тогда мне Арсен сказал: «Знаешь, мне очень жалко. Хороший, талантливый парень. Но не хотел учить английский. В раздевалке вообще не было контакта – тренировка закончилась, первый сложил вещи и уехал».

Период адаптации – это очень важно, чтобы ты был частью команды. И тогда ты поднимаешься на уровень игрока, который входит в элиту», – заявил Ларионов.