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  • Венгер объяснил, почему Аршавин не стал футболистом мирового уровня

Венгер объяснил, почему Аршавин не стал футболистом мирового уровня

Сегодня, 22:31
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Советский хоккеист Игорь Ларионов рассказал о диалоге с экс-тренером «Арсенала» Арсеном Венгером по поводу Андрея Аршавина.

«У меня был вопрос по Аршавину, потому что он хорошо играл, забивал голы. Четыре забил «Ливерпулю».

И тогда мне Арсен сказал: «Знаешь, мне очень жалко. Хороший, талантливый парень. Но не хотел учить английский. В раздевалке вообще не было контакта – тренировка закончилась, первый сложил вещи и уехал».

Период адаптации – это очень важно, чтобы ты был частью команды. И тогда ты поднимаешься на уровень игрока, который входит в элиту», – заявил Ларионов.

  • Аршавин выступал за «Арсенал» с 2009 по 2013 год.
  • Его статистика: 144 матча, 31 гол, 46 ассистов.

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Источник: «Коммент.Шоу»
Англия. Премьер-лига Арсенал Венгер Арсен Аршавин Андрей
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Комментарии (2)
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DMитрий
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Аха... и за это его надо было мариновать на банке. Наказать как школьника не выучившего урок?
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