Реакция Венгера на вылет «Арсенала» из Лиги чемпионов

Экс-тренер «Арсенала» Арсен Венгер подвел итоги противостояния с «ПСЖ».

Команды встречались в 1/2 финала Лиги чемпионов.

Лондонцы уступили на выезде со счетом 1:2.

«Арсенал» потерпел поражения в обоих полуфиналах ЛЧ и вылетел из турнира.

«В обоих матчах «ПСЖ» был лучше «Арсенала». У них было больше моментов, и им ни разу по-настоящему не грозила опасность. Поздравляю парижан.

Мы увидели другой «ПСЖ», который отталкивался не от владения мячом и блестящего футбола, а от нежелания пропускать голы. Использование контратак и стандартов – вот что привело к победе.

Психологически они тоже были сильны. Когда Витинья не реализовал пенальти, они выстояли. В исполнении «Арсенала», напротив, мы постоянно наблюдали неспособность забивать голы», – сказал Венгер.