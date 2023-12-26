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Венгер ответил, чем его не устраивал Аршавин

26 декабря 2023, 21:21
11

Главный тренер хоккейного «Торпедо» Игорь Ларионов рассказал о диалоге с коллегой Арсеном Венгером. Россиянин спросил у француза про Андрея Аршавина – они были вместе в «Арсенале».

«Я общался с Венгером – мне было интересно понять, почему не заиграл Аршавин.

Аршавин – мастерюга! И было очень обидно. Арсен сказал: «С таким талантом, с таким мастерством мне печально, что так произошло. Потому что не хотел учить английский. Последний в раздевалку, первый из раздевалки. Не было никакого общения. Как бы я ни помогал, ни хотел, чтобы он у нас играл», – поделился Ларионов.

  • Аршавин принадлежал «Арсеналу» в 2009-2013 годах.
  • Он провел за лондонцев 144 матча, забил 31 гол, сделал 46 ассистов.
  • Сейчас Аршавин занимает пост заместителя генерального директора «Зенита».

Какой футболист на фото? Попробуйте верно ответить за 6 попыток

Источник: телеграм-канал Вадима Лукомского
Англия. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Арсенал Аршавин Андрей Венгер Арсен
Комментарии (11)
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Not angry fan
1703618026
А что такое "ни хотел"?
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Вомбат
1703619863
Тут уместно вспомнить, что сам Арщавин говорил об этом осенью 2012 года, когда первый раз не вышел на поле. Он объяснил, что у него не сложиись отношения с игроками Арсенала, за исключением одного (Сола Кэмпбелла). Но тот закончил в 2010 году, и у Аршавина не осталось партнеров, которые относились бы к нему нормально. Журналист спросил почему так, и Аршавин ответил, что выучил КНИЖНЫЙ английский, а в раздевалке говорят на местном жаргоне, который он не понимает.
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Хургада
1703623200
Да, его игнорили на поле, прекрасно помню, как во время одного матча Ван Перси орал на кого-то, за то что дал пас Аршавину. К тому же часто его ставили центрфорвардом, а это не его позиция.
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ABC--google
1703623481
Аршавин красавчик. Он сам просто не захотел играть.
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Дубина
1703651375
Бревно то шо)))
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Виторио
1703657464
Дак пацанам английским надо было тогда русский учить. Вишь, им это влом показалось. Не захотели смирить гордыню.
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alefreddy
1704022111
бабло хорошее получал а здесь напрягают еще
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