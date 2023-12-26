Венгер ответил, чем его не устраивал Аршавин

Главный тренер хоккейного «Торпедо» Игорь Ларионов рассказал о диалоге с коллегой Арсеном Венгером. Россиянин спросил у француза про Андрея Аршавина – они были вместе в «Арсенале».

«Я общался с Венгером – мне было интересно понять, почему не заиграл Аршавин.

Аршавин – мастерюга! И было очень обидно. Арсен сказал: «С таким талантом, с таким мастерством мне печально, что так произошло. Потому что не хотел учить английский. Последний в раздевалку, первый из раздевалки. Не было никакого общения. Как бы я ни помогал, ни хотел, чтобы он у нас играл», – поделился Ларионов.

Аршавин принадлежал «Арсеналу» в 2009-2013 годах.

Он провел за лондонцев 144 матча, забил 31 гол, сделал 46 ассистов.

Сейчас Аршавин занимает пост заместителя генерального директора «Зенита».

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