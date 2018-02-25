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Арсен Венгер
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Арсен Венгер - статистика
Франция
22 октября 1949 (77)
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Команда
И
В
П
Н
Арсенал
3
1
1
1
Англия. Кубок Лиги, Финал
Манчестер Сити
3 : 0
25.02.2018
Арсенал
Англия. Кубок Лиги, 1/2 финала
Арсенал
2 : 1
24.01.2018
Челси
Англия. Кубок Лиги, 1/2 финала
Челси
0 : 0
10.01.2018
Арсенал
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