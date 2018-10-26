10 крутых тренеров, которые сидят без работы

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Антонио Конте

Возраст: 49 лет

Последний клуб: «Челси»

Сегодня – день освобождения Конте от контракта с «Челси». По крайней мере, так инсайдят европейские СМИ. В топ-клубах итальянец начал работать в нынешнем десятилетии и уже набрал четыре чемпионства и три кубка в Италии и Англии, а в перерыве между работами в «Ювентусе» и «Челси» съездил со сборной Италии на Евро-2016, где провел как минимум два прекрасных матча и вылетел в четвертьфинале лишь из-за серии пенальти.

Летом после официального увольнения из «Челси» ходили слухи о возможном уходе Конте в «Милан», но там пока до сих пор работает Дженнаро Гаттузо, а на свободного специалиста переключились «Рома» и «Реал». Вариант с испанцами пока кажется самым очевидным и заодно повергает в шок Тибо Куртуа.

Увольнение Конте ужасно. Тренер воюет с «Челси»

Арсен Венгер

Возраст: 69 лет

Последний клуб: «Арсенал»

В АПЛ позади уже девять туров, а отвыкнуть от Венгера пока не получается. Каждый раз кажется, что он обязательно появится на тренерской скамейке в одном из матчей. Француз – абсолютно легендарная фигура для английского футбола, но у «Арсенала» сейчас другой достойный тренер. Венгер при этом не собирается осваивать нехитрые будни пенсионера – он хочет работать и намерен возобновить карьеру в ближайшее время.

Летом сообщалось, что Венгер возглавит сборную Японии, осенью возник слух о назначении на пост спортивного директора «ПСЖ». В октябре вообще стали говорить о том, что он скоро сменит Нико Ковача на посту главного тренера «Баварии». За последние же дни Венгер отметил, что не ведет переговоров со «Спартаком», и угодил в шорт-лист «Милана».

Какой мы запомним эпоху Венгера в «Арсенале»

Зинедин Зидан

Возраст: 46 лет

Последний клуб: «Реал»

Просто мечта – получить «Реал» на самом старте своей тренерской карьеры, а затем выиграть с ним три подряд Лиги чемпионов. Покорить такое достижение вряд ли кому-либо будет под силу в ближайшее время. Но Зидан покинул «Реал» в последний день весны 2018-го и с тех пор не торопился возвращаться к работе. Сейчас его наверняка бы хотели вернуть абсолютно все болельщики «сливочных», поскольку дела у клуба откровенно плохи.

Сразу же после ухода из «Реала» был запущен слух о том, что Зидан будет работать в сборной Катара с космической зарплатой в 50 миллионов евро в год. В августе СМИ настойчиво отправляли его в «МЮ» на замену Жозе Моуринью. «Конечно, скоро буду тренировать. Это то, что мне нравится делать», – заявил француз осенью. Интересно, какой клуб – следующий?

Зидан поступил гениально

Леонарду Жардим

Возраст: 44 года

Последний клуб: «Монако»

Работа Жардима впечатляла еще в «Браге», «Олимпиакосе» и «Спортинге», но по-настоящему к нему присмотрелись в феврале 2015-го, когда «Монако» с португальцем опрокинул 3:1 «Арсенал» в Лондоне и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. Через два года «Монако» вообще добрался до полуфинала ЛЧ и заодно выиграл чемпионский титул во Франции. А вот начало нынешнего сезона не задалось, так что увольнение никого не удивило.

Сейчас на тренера, внешне напоминающего слегка постаревшего Роббена, претендуют несколько команд АПЛ. Пишут, что есть интерес и со стороны «Спартака», который уволил Массимо Карреру. В любом случае, за следующим проектом Жардима понаблюдать будет очень интересно.

«Монако» уволил тренера, который хотел Головина

Лоран Блан

Возраст: 52 года

Последний клуб: «ПСЖ»

Про Блана немного позабыли с тех пор, как в Париже его сменили на Унаи Эмери. Блан за неполные десять лет тренерской карьеры работал лишь в трех командах – «Бордо», сборной Франции и «ПСЖ». Он выиграл целых 15 трофеев в клубах. Сборная же при нем вылетела в четвертьфинале Евро-2012 от будущих чемпионов – испанцев.

«Галатасарай», «Интер», «Марсель», «Интер», «Лилль», «Атлетик», «Челси», «Бавария», сборные Англии, США и Турции и даже «Барселона» – кого тут только не было в числе желающих поработать с французом. Но Блан уже третий сезон так пока и сидит без работы.

Винченцо Монтелла

Возраст: 44 года

Последний клуб: «Севилья»

Вроде и приличных клубов много в пока скромной по сроку тренерской карьере итальянца, а титул всего один – два года назад удалось с «Миланом» выиграть Суперкубок Италии у «Ювентуса» в серии пенальти. Зато в Испании Монтелла принял «Севилью». До него она в сезоне получила по пять голов от «Спартака» и «Реала», а с ним – по столько же от «Бетиса», «Эйбара» и «Атлетико». В чемпионате все было грустно, зато в ЛЧ «Севилья» вышла в четвертьфинал, а в Кубке Испании – в финал. Впрочем, и там по традиции получили пять, теперь от «Барселоны».

Монтелла проработал в «Севилье» ровно четыре месяца и не сохранил свой пост даже до окончания сезона. Пока «Аэропланино» нигде не работает, да и очереди из руководителей клубов в кабинет к этому тренеру пока не видно. В начале осени сообщалось об интересе «Ромы», но пока там все еще трудится Эусебио Ди Франческо.

Клаудио Раньери

Возраст: 67 лет

Последний клуб: «Нант»

От клейма вечного лузера Раньери торжественно избавился пару лет назад. Теперь уже никто и не помнит, что с такими клубами, как «Атлетико», «Челси», «Рома», «Интер» и «Ювентус» он вообще не выиграл ни одного трофея. Сейчас Раньери воспринимается как чемпион Англии с сумасшедшим «Лестером», и в какой-то степени такой подход тоже справедлив, уж слишком велико было чудо. Вот только следующий опыт снова оказался бесславным – «Нант» под руководством Раньери занял лишь девятое место в Лиге 1.

«Если какой-нибудь интересный проект появится, я их выслушаю. Продолжу ли я тренировать? Конечно! Это моя жизнь», – сообщил Раньери после отставки, так что завершать карьеру итальянец пока не собирается. После этого ходили слухи про «Бордо», «Лидс» и сборную Мексики, но пока Раньери – безработный.

«Начинайте строить ему памятник». Как игроки «Лестера» выгнали Раньери из клуба

Кике Флорес

Возраст: 53 года

Последний клуб: «Эспаньол»

До эры Диего Симеоне «Атлетико» тоже покорялись еврокубки – финал Кубка УЕФА в Гамбурге у «Фулхэма» «матрасники» выиграли именно под руководством Кике Флореса, а затем еще и разбили с ним в Суперкубке «Интер», где уже не было Жозе Моуринью. Несколько лет Флорес провел в Эмиратах, а затем вернулся в Европу. Дальше – полтора месяца в «Хетафе», сезон в «Уотфорде» (место в середине АПЛ, полуфинал Кубка), два года в «Эспаньоле» (8 и 11 места).

Кике по-прежнему открыт для новых идей и предложений. Опыт в последнем клубе, скорее, неудачный, но «Уотфорд» при Флоресе был интересной командой. Вообще, испанцу будет что вспомнить – у него есть выигранный Кубок УЕФА, пусть и с Форланом, но не с Фалькао и Гризманном – более грозными по классу форвардами, с которыми повезло работать Симеоне. Что касается Кике, то последнего слова этот тренер еще не сказал.

Хуанде Рамос

Возраст: 64 года

Последний клуб: «Малага»

А вот у сеньора Хуанде еврокубков целых три – дважды он выигрывал Кубок УЕФА с «Севильей», еще однажды с ней же – Суперкубок. Именно там Рамос сделал себе имя, дальше получалось с переменным успехом, да и клубы были самые разные – «Тоттенхэм», «Реал», ЦСКА, «Днепр». Последний опыт – работа в «Малаге», где он продержался ровно семь месяцев и расторг контракт в тот момент, когда клуб занимал 11 место в таблице.

За Рамосом сейчас не слишком охотятся, да и вспоминают его в последнее время из-за неудач «Реала» – тот недавно проиграл три матча подряд впервые с 2009 года, когда тренером был как раз Хуанде.

Феликс Магат

Возраст: 65 лет

Последний клуб: «Шаньдун Лунэн»

Видеозаписи тренировок, которые проводил Магат – кнут для ленивых футболистов. По крайней мере, садистские методы этого тренера уже давным-давно стали одной большой страшилкой, правдоподобность которой подтверждали все, кто работал в командах Магата.

«Перед завтраком мы пробегали по 10 кроссов, затем еще 6, но уже с двумя мячами в руках. Бежать приходилось в гору или прямо по лестнице на стадионе. После таких упражнений некоторых выворачивало», – вспоминал недавно защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес.

Магата сейчас особо никуда и не зовут – он доработал год назад в Китае и отправился на отдых. Но у немца есть и молодые последователи, например, в виде Нико Ковача в «Баварии», методы которого Магат, конечно одобряет. В то же время, пугать им лентяев все еще модно. И вряд ли есть на планете клуб, болельщики которого хоть раз в жизни не думали бы о приглашении Магата.