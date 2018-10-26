Куртуа: «Я убрался из «Челси» из-за Конте и Моуринью, а теперь оказывается, что кто-то из них скоро придет в «Реал»

А ушёл в итоге от Сарри, хм...
Голкипер «Реала» Тибо Куртуа выразил недовольство по поводу информации, что Жозе Моуринью или Антонио Конте могут сменить Хулена Лопетеги на посту главного тренера мадридцев.
Бельгийский вратарь перешел в «Реал» из «Челси» этим летом. Ранее он работал в лондонском клубе и с Моуринью (с 2014 по 2015 год), и с Конте (с 2016 по 2018 год).
«Мне в это просто не верится! Я единственный здесь, кто работал и с одним, и с другим.
Я убрался из Лондона, чтобы не повторилось то, что я испытал за время работы с ними. А теперь оказывается, что скоро сюда придет Конте или Моуринью», – сказал Куртуа партнерам по команде в раздевалке «Реала».