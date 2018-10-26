Куртуа: «Я убрался из «Челси» из-за Конте и Моуринью, а теперь оказывается, что кто-то из них скоро придет в «Реал»

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа выразил недовольство по поводу информации, что Жозе Моуринью или Антонио Конте могут сменить Хулена Лопетеги на посту главного тренера мадридцев.

Бельгийский вратарь перешел в «Реал» из «Челси» этим летом. Ранее он работал в лондонском клубе и с Моуринью (с 2014 по 2015 год), и с Конте (с 2016 по 2018 год).

«Мне в это просто не верится! Я единственный здесь, кто работал и с одним, и с другим.

Я убрался из Лондона, чтобы не повторилось то, что я испытал за время работы с ними. А теперь оказывается, что скоро сюда придет Конте или Моуринью», – сказал Куртуа партнерам по команде в раздевалке «Реала».