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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Куртуа: «Я убрался из «Челси» из-за Конте и Моуринью, а теперь оказывается, что кто-то из них скоро придет в «Реал»

    Голкипер «Реала» Тибо Куртуа выразил недовольство по поводу информации, что Жозе Моуринью или Антонио Конте могут сменить Хулена Лопетеги на посту главного тренера мадридцев.

    Бельгийский вратарь перешел в «Реал» из «Челси» этим летом. Ранее он работал в лондонском клубе и с Моуринью (с 2014 по 2015 год), и с Конте (с 2016 по 2018 год).

    «Мне в это просто не верится! Я единственный здесь, кто работал и с одним, и с другим.

    Я убрался из Лондона, чтобы не повторилось то, что я испытал за время работы с ними. А теперь оказывается, что скоро сюда придет Конте или Моуринью», – сказал Куртуа партнерам по команде в раздевалке «Реала».

    Источник: El Pais

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    26.10.2018 16:59
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +536

      dolf666 29 октября 2018, 19:41

      А ушёл в итоге от Сарри, хм...

      1
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 26 октября 2018, 20:06

      что игроки, что тренер работают за бабки, главный тут всё равно тот кто платит бабки, а шлюшки должны работать и работать, дорогие шлюшки, но это не значит что они имеют право диктовать свои условия, могут вякать только о том что есть в контракте

      ну и когда в команде есть Навас, лучший вратарь в мире, то Куртуа просто печется за свою жопу, в основу перестанет попадать, достаточно посмотреть статистику игр с Куртуа и Навасом, Куртуа пускает от всех подряд, и от Севильи 3 и от Леванте и от Алавеса

      1
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      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL > Masteralex 26 октября 2018, 20:07

      Сам ты ш л ю ш к а понял

      -3
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 26 октября 2018, 19:24

      Он же, вроде как, сам мечтал играть в Реале. А щас, оказывается, перешел сюда из-за Конте с Моуринью.

      0
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 26 октября 2018, 19:17

      Вообще то вратарская позиция не требует особых схем. И какая разница с каким тренером играть. А возможно он вообще лукавит ,ведь теперь у него конкуренция с Навасом ,которую еще надо выиграть.

      3
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      Рейтинг: +267

      Dos_Santos 26 октября 2018, 19:07

      Мата тоже так думал

      2
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      Рейтинг: +76

      bashnat013 26 октября 2018, 18:49

      интересно а моуринью в реал в качестве кого хотят взять (водителем автобуса)

      0
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      Рейтинг: +548

      El_Chori 26 октября 2018, 18:36

      Ахахаха, так тебе и надо, ушлёпок! Так и сгинешь.

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      Рейтинг: +600

      Санёк 17 26 октября 2018, 17:58

      От судьбы не уйдешь

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      Рейтинг: +1596

      koli4ka 26 октября 2018, 17:53

      Тибо...не фартовый ты воротник

      0
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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 26 октября 2018, 17:41

      Вот попадос

      1
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