Зидан поступил гениально

Возможно, лучшее увольнение в истории.

Чтобы вывести отношения на новый уровень, с девушкой нужно переспать. Только абсолютная степень близости проясняет: ты действительно покорен или нужно выдохнуть и двигаться дальше. Причем вся суть именно в отношении – на место девушки можно подставить любую переменную: парня, переезд в новый город или уход Зидана.

Вчера поступком француза восхитились более-менее все. Ночью новость пропитала организм – все так же. Разве что газета AS традиционно вбросила сомнительный слух, что отставка связана с кучей вопросов по будущему Роналду и Бэйла. Возможно, свежие капризы Криша добавили немного усталости, но в целом это полная чушь. Зизу принял решение на основе тренерских мотивов: «Ни один из игроков не имеет отношения к этому. После трех сезонов сложно работать и сохранять мотивацию. В таком положении я и нашел себя».

Отставка – тренерская. Именно эта деталь превращает ее в абсолютно гениальный поступок с невероятной глубиной.

Зидан, несомненно, виртуозный лидер. Когда-то он смыл целую страну в канализацию из финала чемпионата мира, но никто во Франции не назвал его хотя бы идиотом. Серхио Рамос – беспросветный ублюдок и роскошный защитник – в перерыве финала ЛЧ покорно сидел и внимал речи Зидана. Но моральный ресурс закончился.

На прощальной пресс-конференции он и еще один великий мотиватор многократно повторили одно слово – desgaste. В контекстном переводе это профессиональное выгорание: такое дважды случалось с Гвардиолой в «Барселоне» (в первый раз ситуацию исправил многочасовой диалог с Фергюсоном) и произошло с Зиданом в «Реале». Но своего ментора рядом с французом не нашлось.

Пустота в психологии «Реала» четко проступила на контрасте между Лигой чемпионов и внутренними турнирами. В еврокубке команда выгрызала нужный результат даже с плохой игрой (ответная встреча с «Ювентусом», матчи против «Баварии»). В Испании – просто слилась на фоне первых серьезных трудностей. Зидан признал золото «Барселоны» еще в феврале. И это при том, что француз назвал победу в Примере лучшим моментом в тренерской карьере. Показательно.

Зизу прочувствовал системный сбой ключевого навыка. Того самого, который собирал в команду сложнейшие личности типа Роналду, Рамоса, Марсело, Бензема, Бэйла, Иско и даже Флорентино Переса. Здесь поражает адекватность в оценке ситуации. Француз направил остаток на третью Лигу чемпионов, ровно распределил ресурс, добился цели и плавно закончил. Так могут только гении.

То же самое с тактикой. Существует глупейший стереотип, что Зидан не умеет передвигать фишки. В базисе сегодняшнего «Реала» заложены идеи Бенитеса – факт. Но разве зазорно поддерживать систему, насаждая на нее собственные решения? Нет.

Зинедин придумал отличный капкан для Салаха и разбил самое страшное оружие «Ливерпуля» – высокий прессинг. Мерсисайдцы задушили Фернандиньо в четвертьфинале, и подобная участь грозила Каземиро. Француз просто перевернул треугольник в центре поля. Несколько лишних метров – ничего для передач Крооса и Модрича, но задавить эту связку прессингом… Ну попробуйте. У Юргена Клоппа не получилось.

У низкой позиции Крооса был и второй смысл. Немец опускался в треугольник к Рамосу и Марсело, изолируя от внешнего мира Салаха. Египтянин задыхался в первой волне отбора, а при атаке не видел ни свободной зоны, ни даже выхода на открытое пространство. В данном случае ничего гениального – просто отличные ходы. И Бенитес здесь не при чем.

Другое дело, что любому составу необходима перезагрузка. Гвардиола охотился за Андреа Пирло, чтобы продлить работу в «Барселоне». Просто потому, что средняя дистанция его передач отличается от манеры Иньесты и Хави. Но двинутый на тактике Пеп способен структурно перестроить команду – уровня Зидана для подобных вещей пока недостаточно. Даже если «Реал» возьмет несколько новых игроков (Неймара), есть риск пройти мимо трофея. Но зачем его брать? Снова адекватная оценка ситуации.

Новость об уходе действительно поделило время на «до» и «после». Но она вовсе не про пафос в момент полного доминирования, а про трезвую оценку собственных шансов и самое верное решение из возможных. Просто так совпало, что параллельно Зидан оказался с тремя подряд кубками чемпионов вместе с «Мадридом». И так совпало, что Пересу не пришлось никого увольнять (это вообще не более, чем статистическая мишура). В этом есть вся глубина события.

Что дальше? Либо достижение тривиально останется историческим, либо Зидан превратится в Марадону и Пеле среди тренеров вместе взятых. Да, звучит приторно. Но вдумайтесь: Три. Подряд. Лиги. Чемпионов. С «Реалом». Если осознание мощи произошедшего еще не впиталось в мозг, снова переспите с этой мыслью. Если ваши чувства погашены принципиальной ненавистью к «Мадриду», переспите дважды и перечитайте этот абзац. Досрочный ответ на комментарии: я симпатизирую «Барселоне».

Так вот. Чтобы сработал второй сценарий, уровень нужно подтвердить. В принципе – где угодно. Ходили слухи о сборной Франции, о замене Аллегри в «Ювентусе» и первой победе в ЛЧ для «ПСЖ». Масса вариантов, из которых снова выбран самый правильный: «Я не собираюсь возглавлять какую-либо команду прямо сейчас». Нет никакой разницы, когда выиграть еще кучу трофеев. Но чтобы выиграть, нужно зарядить мотивацию и развиваться тактически. Наверняка Зидан возьмет паузу и займется всевозможными курсами и семинарами. Потому что в отличие от тренера сборной России, ему нужно смотреть матчи, чтобы чувствовать футбол.

Если это не величие, то что?

Роналду тоже уйдет из «Реала». Намеков достаточно

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