Какой мы запомним эпоху Венгера в «Арсенале»

1 октября 1996 года Венгер подписал контракт с «Арсеналом» и официально возглавил клуб.

Николя Анелька – первый трансфер при Венгере.

А первые трофеи появились в сезоне-1997/98, причем сразу два: «Арсенал» при Венгере выиграл и чемпионат, и Кубок Англии.

В 2000 году «Арсенал» добрался до финала Кубка УЕФА, но там неожиданно уступил турецкому «Галатасараю» в серии пенальти.

Евротрофей не покорился и через шесть лет: в 2006-м Венгер и его парни мрачно смотрели за тем, как «Барселона» празднует победу в Лиге чемпионов.

Между этими событиями Арсен заезжал в Москву с «Арсеналом». Тогда его команда проиграла 1:4 «Спартаку», да и вообще в России Венгер не побеждал.

Зато за этот период Венгеру удалось создать команду, которая стала чемпионом в сезоне-2003/04, не проиграв ни одного матча!

После финала ЛЧ было восемь лет без трофеев. И вот такое тоже случалось:

В 2014-м, наконец-то, удалось пополнить клубный музей после победы в Кубке Англии.

Тогда еще пришлось переодеваться прямо на поле. Ясное дело, почему: шампанским облили всю одежду.

В начале 2000-х Венгер и Жерар Улье получили по ордену Британской империи.

Венгер еще застал старый стадион «Арсенала» – «Хайбери», но потом вместе с клубом переехал на «Эмирэйтс». И следил за этапами строительства новой арены.

Бюст Венгера на этом стадионе занял важное место – у входа.

Есть фото и с Тони Блэром, хоть тот и болеет за «Ньюкасл».

При Венгере в клуб приходили замечательные футболисты:

Иногда матчи приходилось смотреть вот в таком положении. Задолго до Виллаш-Боаша и Бьелсы.

Запомнились и трюки на пляже Копакабаны.

Стычка с Жозе Моуринью тоже вошла в историю. И была она совсем не единственной.

Как-то раз Венгера удалили на «Олд Траффорд», пришлось лезть на трибуну. Люди очень обрадовались.

Одна из любимых тем – Венгер и пуховик. И молния, которая не застегивается.

It's the end of an era. 2017/18 is the last season we will ever see Arsene Wenger struggle to zip up his coat. The memories! pic.twitter.com/toJqcnQ9Y6