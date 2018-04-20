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    Какой мы запомним эпоху Венгера в «Арсенале»


    5
    Голосов: 3
    20.04.2018 20:50
    Вспоминаем главные моменты карьеры французского тренера в клубе.

    1 октября 1996 года Венгер подписал контракт с «Арсеналом» и официально возглавил клуб.

    Николя Анелька – первый трансфер при Венгере.

    А первые трофеи появились в сезоне-1997/98, причем сразу два: «Арсенал» при Венгере выиграл и чемпионат, и Кубок Англии.

    В 2000 году «Арсенал» добрался до финала Кубка УЕФА, но там неожиданно уступил турецкому «Галатасараю» в серии пенальти.

    Евротрофей не покорился и через шесть лет: в 2006-м Венгер и его парни мрачно смотрели за тем, как «Барселона» празднует победу в Лиге чемпионов.

    Между этими событиями Арсен заезжал в Москву с «Арсеналом». Тогда его команда проиграла 1:4 «Спартаку», да и вообще в России Венгер не побеждал.

    Зато за этот период Венгеру удалось создать команду, которая стала чемпионом в сезоне-2003/04, не проиграв ни одного матча!

    После финала ЛЧ было восемь лет без трофеев. И вот такое тоже случалось:

    В 2014-м, наконец-то, удалось пополнить клубный музей после победы в Кубке Англии.

    Тогда еще пришлось переодеваться прямо на поле. Ясное дело, почему: шампанским облили всю одежду.

    В начале 2000-х Венгер и Жерар Улье получили по ордену Британской империи.

    Венгер еще застал старый стадион «Арсенала» – «Хайбери», но потом вместе с клубом переехал на «Эмирэйтс». И следил за этапами строительства новой арены.

    Бюст Венгера на этом стадионе занял важное место – у входа.

    Есть фото и с Тони Блэром, хоть тот и болеет за «Ньюкасл».

    При Венгере в клуб приходили замечательные футболисты:

    Иногда матчи приходилось смотреть вот в таком положении. Задолго до Виллаш-Боаша и Бьелсы.

    Запомнились и трюки на пляже Копакабаны.

    Стычка с Жозе Моуринью тоже вошла в историю. И была она совсем не единственной.

    Как-то раз Венгера удалили на «Олд Траффорд», пришлось лезть на трибуну. Люди очень обрадовались.

    Одна из любимых тем – Венгер и пуховик. И молния, которая не застегивается.

    Здесь же – эпизод с попыткой найти карман.

    Как-то раз Венгера развеселил рингтон на мобильном телефоне во время пресс-конференции.

    А еще на одной – сделал вид, что ответил на звонок Жозе Моуринью.

    Пожалуй, со следующего сезона нам будет не хватать этого тренера.

    Главный скаут Европы, о котором вы не слышали. Он вытащит «Арсенал» из кризиса

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: pinterest.com, goal.com, goonerdaily.com, mirror.co.uk, espn.com, thesportsman.com
    Рейтинг: 5 Голосов: 3
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +162

      Yuriy_Shahta 23 апреля 2018, 08:54

      Один из величайших тренеров Европы преданный одному клубу!!! Почет и уважение!!!

      2
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 23 апреля 2018, 00:33

      Говорим Арсенал,подразумеваем...Венгер!))))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +40

      hikakin 22 апреля 2018, 18:01

      Грустно, нет слов

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 22 апреля 2018, 02:58

      юморист однако...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +254

      Kondrat Jr 21 апреля 2018, 21:04

      Арсен и Арсенал. Казалось, это будет вечно.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1974

      android-uz 21 апреля 2018, 09:19

      Уходит целая эпоха!!!
      Но изменения всегда не неизбежны...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +911

      Федорыч-НН 21 апреля 2018, 08:31

      Всему когда-либо приходит конец. Футболу будет его не хватать. Также закончилась эпоха "Фергюссон - Манчестер Юнайтед"

      3
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      Рейтинг: +324

      hellkid 21 апреля 2018, 07:01

      Эпоха

      0
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      Рейтинг: +103

      badzan 20 апреля 2018, 23:58

      спасибо,но на выход
      п.с. глор Арсика

      0
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      Рейтинг: +3830

      minaev23 20 апреля 2018, 22:42

      Всё это очень печально! Ни когда не видел Арсенал без Венгера! Венгер и Арсенал я думаю в историю это войдёт!!!! Печально столько лет ......

      4
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