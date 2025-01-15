Мамаев рассказал о скандале с шампанским в Монако после Евро-2016

Бывший полузащитник ЦСКА, «Краснодара», «Ростова», «Торпедо», «Химок» и сборной России Павел Мамаев высказался о скандале с шампанским в Монако в 2016 году в разговоре с форвардом «быков» Федором Смоловым.
– Конечно, это неправильно с точки зрения того, что выступили неудачно на Евро, и это стало достоянием общественности. Потратить огромную сумму на такую ерунду…
– Много было хейта, негатива.
– Много, да, конечно, много.
– При том вы глобально ничего не сделали.
– Я даже помню, что мне руководители «Краснодара» говорили – ты должен извиниться. Я говорю: «Перед кем и за что?».
Я ни у кого денег не занял, никому не должен. Я приехал на отдых. Да, это смотрится с точки зрения моральной составляющей – это 100% неправильно, что мы выступили и сидим так, будто ничего не было.
Если захотеть, так можно ко всему придраться. Картинка сама по себе плохая. Жалею, что на такое говно потратил такую сумму денег.
- После Евро-2016 Мамаев вместе с Александром Кокориным в ночном клубе в Монте-Карло угощали всех присутствующих шампанским стоимостью 500 евро за бутылку на общую сумму 250 тысяч евро.
- Мамаев с тех пор не выступал за сборную России. Он завершил игровую карьеру в 2022 году.