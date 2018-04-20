Главный скаут Европы, о котором вы не слышали

Этот человек вытянет «Арсенал» из кризиса.

«Я люблю свою работу. Я не тренер, я не его помощник. Но тем не менее я очень много работаю с футболистами. Пусть даже это не касается тренировочного процесса», − говорит главный скаут лондонского «Арсенала» Свен Мислинтат. Немец бросил все дела в Дортмунде, поссорился с Томасом Тухелем, одним из главных тактических гиков современности, отказал «Баварии», почти согласился на предложение от «Наполи», но в последний момент отклонил его, потому что Англия, как чемпионат, интереснее и популярнее Италии. Человек, который за свою карьеру открыл Мхитаряна и Левандовски, очень вовремя возник в жизни лондонского клуба и теперь будет разгребать бардак за Арсеном Венгером.

«Боруссия»

«Мислинтат – гений. Я, в принципе, представлял, чем занимаются футбольные скауты, но его подход к делу просто полностью перевернул мое представление. Человек говорит о футболе двадцать пять часов в сутки, он очень доверяет людям, своим помощникам, − рассказывает о коллеге Томас Тухель. – Свен слишком зациклен на результате от своих действий. Он читает миллион заметок в день. Если ему нужна какая-нибудь информация из иностранных источников, то Мислинтат просит помощи у клубных переводчиков».

Очень странно, что эти двое не сработались, хотя в их разногласиях была одна очень важная причина. Тухель мыслил в пользу обновления состава, но при этом хотел, чтобы клуб укреплял его опытными игроками. Свен же хотел брать молодежь на перспективу. Очень часто они обходили разногласия и приходили к компромиссу. Но на испанце Оливере Торресе круг замкнулся.

В этой ситуации Тухель ничего не хотел слышать. Коуч считал, что в тяжелые для дортмундцев времена помогут только опытные игроки, а не 20-летние школьники. Тухель верил, что на роль спасителя подойдет Марио Гетце, скучающий в Мюнхене, и отчаянно давил этой идеей на руководство. Мислинтат же настаивал на приобретении Торреса, но проиграл: Йоахиму Ватцке больше понравился вариант с возвращением Гетце.

Вообще у Свена были серьезные козыри в этом споре. Во-первых, он привел в клуб Якуба Блащиковски, Лукаса Пищека и Роберта Левандовски. Во-вторых, Мислинтат выцепил Синдзи Кагаву из «Сересо Осака», когда полузащитник больше напоминал прыщавого фаната комиксов манга, а не будущего футболиста «Манчестер Юнайтед». В-третьих, скаут помог Дортмунду выхватить Обамеянга (самое забавное, что потом практически сам отобрал его). В-четвертых, благодаря ему в распоряжении «Боруссии» оказались такие парни, как Усман Дембеле, Кристиан Пулишич, Илкай Гюндоган и Юлиан Вайгль. Так что повод психовать у Свена был.

И он все же предпочел довести конфликт до крайней точки: поссорился с Тухелем, (как говорят) обвинил Ватцке в неспособности адекватно вести дела и громко ушел из «Боруссии». В Дортмунде тогда опасались, что свободным положением Мислинтата воспользуются враги из Мюнхена. Но у Свена были другие планы: «У меня действительно было предложение от «Баварии». Мне звонили из Мюнхена много раз. Однажды моя жена даже получила цветы и спросила, не хочу ли я присоединиться к этой команде. Я оценил этот жест, но нет: мне хотелось чего-то нового»

«Арсенал»

Самая неочевидный вариант для Мислинтата скрывался где-то в молнии пуховика Арсена Венгера. У Свена, по словам немецких СМИ, была куча предложений от команд, делающих упор на развитие молодежи, но скаут выбрал клуб из Лондона без особых амбиций на этот сезон. На это, кстати, были несколько причин. Первая – Арсен Венгер. Заплесневевший на скамейке тренер повлиял на выбор немца только своим авторитетом – Мислинтат хотел работать с кем-то великим. Вторая – новый спортивный директор «Арсенала» Рауль Санльехи. Испанец, отвечавший в «Барсе» за трансферы, мечтал пригласить единомышленника в команду, и его желание сбылось.

Третья причина и, наверное, самая основная. С приходом Санльехи и начала активности Джона Кроенке (сын основного акционера «канониров» Стэна Кроенке) британские журналисты мусолят одну тему: руководство команды хочет немного разгрузить Венгера в трансферном плане и передать основные закупочные полномочия Мислинтату.

Зимой Свен уже пробовал войти в роль главного переговорщика лондонцев. Сперва немец привез на «Эмирэйтс» талантливого защитника Константиноса Мавропаноса. Потом – лично провел несколько раундов переговоров с «Боруссией» и выцепил Пьера-Эмерика Обамеянга. В-третьих, поучаствовал в обмене Алексиса Санчеса на Генриха Мхитаряна. И все эти приобретения уже окупились: без последних двух трудно представить атаку Арсена Венгера, Мавропанос же удивляет тренерский штаб молодежки «гуннеров» стабильно хорошей игрой.

Что дальше?

Пока все упирается в вопрос: какой пост будет занимать Арсен Венгер, который освободит тренерское кресло? На данный момент Иван Газидис (еще один акционер «Арсенала»), Рауль Санльехи и Свен Милсинтат работают над новым проектом лондонцев. И первое обновление касается как раз главного тренера команды. Первый член троицы выступает за Артету, Роджерса и Жардима. Санльехи хочет видеть во главе команды Луиса Энрике. Мислинтат подтверждает заплесневелый стереотип о том, что ему комфортно работать с ботаниками, и голосует за Юлиана Нагельсманна.

В любом случае к кандидатурам на пост коуча руководство вернется к лету, а график Свена плотно забит уже сейчас. Перед Мислинтатом стоит задача подобрать новых оборонительных игроков. И, судя по шорт-листу скаута (Костас Манолас, Тоби Альдервейрелд, Фабиньо, Тимо Хорн, Бернд Лено, Калиду Кулибали), переговоров в ближайшее время у него будет очень много.

«Арсенал» подарил мне возможность творить, искать и подбирать любых понравившихся мне игроков. Надеюсь, у меня получится помочь клубу улучшить результаты», − говорит Свен Мислинтат. Немного странно принимать то, что команду без идеологии, философии и собственного стиля игры будет спасать кабинетный гик, а не тренер с мировым именем.

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