Венгер: «Я не веду переговоров со «Спартаком»

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что не ведет переговоров со «Спартаком» относительно работы.

Вчера, 22 октября, руководство московского клуба отправило в отставку Массимо Карреру, назначив Рауля Рианчо исполняющим обязанности главного тренера.

«Веду ли я переговоры со «Спартаком»? Нет, я не веду», – сказал Венгер.

Французский специалист возглавлял «Арсенал» с 1996 по 2018 год. За это время он трижды выиграл с лондонцами АПЛ и по разу вышел в финал Лиги чемпионов и Кубка УЕФА.