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    Какой вы футболист?

    Венгер: «Я не веду переговоров со «Спартаком»

    Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что не ведет переговоров со «Спартаком» относительно работы.

    Вчера, 22 октября, руководство московского клуба отправило в отставку Массимо Карреру, назначив Рауля Рианчо исполняющим обязанности главного тренера.

    «Веду ли я переговоры со «Спартаком»? Нет, я не веду», – сказал Венгер.

    Французский специалист возглавлял «Арсенал» с 1996 по 2018 год. За это время он трижды выиграл с лондонцами АПЛ и по разу вышел в финал Лиги чемпионов и Кубка УЕФА.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.10.2018 17:31
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 24 октября 2018, 10:44

      Утиные стаи теперь не остановить.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 23 октября 2018, 21:30

      Зато у нас переговоры ведут горе-инсайдеры, разного рода "источники" и сайты их слухи распространяющие...

      2
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 23 октября 2018, 20:48

      Какой разброс: от Томарова до Венгера

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +28745

      JTherry 23 октября 2018, 20:17

      новости про переговоры с Венгером и Конте не стоят выеденного яйца после увольнения Карреры... в лучшем случае ведутся переговоры с российским спецом, типа Кононова, в это могу поверить, но Кононов, как говорил Аленичев, "не то", да и спартачи сожрут быстро после первых же неудач

      0
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      Рейтинг: +380

      Гуус 23 октября 2018, 19:11

      БЫЛО БЫ КРУТО ЗАМАНИТЬ ТАКОГО КАК ВЕНГЕР. Таким поступком Рук-во спартака могло бы легко потом несколько лет х*ем по губам рук-во зенита давать...
      в их соперничестве на и фанатам повод для шуток будет

      0
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      Рейтинг: +12418

      Вомбат 23 октября 2018, 18:59

      А почему такой же новости нет про Зидана? А про Конте? Кстати, как там начет Раньери и Зеедорфа - они, кажется, тоже свободны. Ну-ка быстро соорудите то же самое про каждого из них. Это же так легко сделать, и притом это будет чистая правда, что большая редкость на наших футбольных сайтах.

      0
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      Рейтинг: +5691

      Eddyson > Вомбат 23 октября 2018, 19:15

      Это холодные звонки от Спорт-экспресс. Номера Зидана и Конте им пока угадать не удалось.

      4
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 23 октября 2018, 17:48

      Самоубийца федун - новый главный тренер спартака!

      4
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 23 октября 2018, 17:47

      Скорее всего Спартак назначит нового тренера в конце сезона и все будут рады и счастливы.

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      Ответить
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 23 октября 2018, 17:43

      Федун - новый главный тренер спартака!

      5
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      Рейтинг: +57

      Mr.Hamster > APchelov 23 октября 2018, 20:26

      ууууххх, заживём! Пока Федуна не сольют xD

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      Рейтинг: -29

      Гек Финн 23 октября 2018, 17:43

      Странно, а я думал, что Венгер с детства хочет тренировать Спартак. Судя по шуму вокруг него. Спартака, то есть.

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