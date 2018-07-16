«Монако» и «Барселона» – единственные клубы, чьи игроки на ЧМ-2018 выиграли золото, серебро и бронзу

Сборная Франции в финале ЧМ-2018 обыграла Хорватию и стала чемпионом мира. Третье место досталось Бельгии.

«Монако» и «Барселона» – единственные клубы, чьи игроки выиграли на данном турнире золото, серебро и бронзу.

В составе «Монако» золото выиграл Джибриль Сидибе, серебро – Даниэль Субашич, бронзу – Юри Тилеманс.

У «Барселоны» чемпионами мира стали Усмане Дембеле и Самуэль Умтити, второе место завоевал Иван Ракитич, третье – Томас Вермален.

Мы увидели гениальный финал. Франция – чемпион мира!