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    «Монако» и «Барселона» – единственные клубы, чьи игроки на ЧМ-2018 выиграли золото, серебро и бронзу

    Сборная Франции в финале ЧМ-2018 обыграла Хорватию и стала чемпионом мира. Третье место досталось Бельгии.

    «Монако» и «Барселона» – единственные клубы, чьи игроки выиграли на данном турнире золото, серебро и бронзу.

    В составе «Монако» золото выиграл Джибриль Сидибе, серебро – Даниэль Субашич, бронзу – Юри Тилеманс.

    У «Барселоны» чемпионами мира стали Усмане Дембеле и Самуэль Умтити, второе место завоевал Иван Ракитич, третье – Томас Вермален.

    Мы увидели гениальный финал. Франция – чемпион мира!

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.07.2018 00:38
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 16 июля 2018, 08:30

      Хоть в чём-то Вермален Барсе пригодился

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