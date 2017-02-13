«Манчестер Сити» следит за Сидибе

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола намерен начать омоложение оборонительных порядков «горожан». В качестве одного из вариантов специалист рассматривает правого защитника «Монако» Джибриля Сидибе.

Ранее пресса связывала 24-летнего игрока с возможным переходом в «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».

В нынешнем сезоне Сидибе принял участие в 32-х матчах, записав на свой счет три гола и пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает француза в 14 миллионов евро.