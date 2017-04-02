Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Два защитника «Монако» попали в сферу интересов «Манчестер Юнайтед»

    Сразу два игрока «Монако» могут продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед». Как сообщается, английский клуб проявляет интерес к защитникам Джибрилю Сидибе и Бенжамину Менди. Оба футболиста могут обойтись манкунианцам в 33 миллиона фунтов стерлингов. Тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» считает, что французские защитники смогут повысить уровень игры команды по краям.

    Сидибе в текущем сезоне провел в чемпионате Франции 24 матча, в которых забил два гола и отдал шесть результативных передач, Менди в 20 матчах отдал пять результативных передач.

    Источник: Tribalfootball

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.04.2017 07:23
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 2 апреля 2017, 07:37

      В Монако есть защитники? По результатам не заметно.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +998

      DeMoN-MUFC > kykyi 2 апреля 2017, 08:27

      Особенно по вчерашнему результату)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > DeMoN-MUFC 2 апреля 2017, 08:39

      Угу. А если еще вспомнить матч с МС, то вообще писец.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11