Два защитника «Монако» попали в сферу интересов «Манчестер Юнайтед»

Сразу два игрока «Монако» могут продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед». Как сообщается, английский клуб проявляет интерес к защитникам Джибрилю Сидибе и Бенжамину Менди. Оба футболиста могут обойтись манкунианцам в 33 миллиона фунтов стерлингов. Тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» считает, что французские защитники смогут повысить уровень игры команды по краям.

Сидибе в текущем сезоне провел в чемпионате Франции 24 матча, в которых забил два гола и отдал шесть результативных передач, Менди в 20 матчах отдал пять результативных передач.

