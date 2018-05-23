«МЮ» провел неофициальные переговоры с защитником «Монако» Сидибе

Представители «Манчестер Юнайтед» провели неофициальную встречу с защитником «Монако» Джибрилем Сидибе, сообщает France Football. На ней обсуждалась возможность перехода футболиста.

Англичане намерены в ближайшее время сделать официальное предложение французскому клубу. Ранее сообщалось, что в услугах 25-летнего защитника также заинтересован «Атлетико».

В прошедшем сезоне Сидибе сыграл в 34 матчах во всех турнирах за клуб, забив в них три гола и отдав восемь результативных передач.