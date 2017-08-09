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    «Челси» интересуется защитником «Монако» Сидибе

    Скауты «Челси» присматриваются к защитнику «Монако» Джибрилю Сидибе. Известно, что его будущее во французском клубе зависит от будущего форварда Килиана Мбаппе, так как в «Монако» ранее заявляли, что в случае продажи Мбаппе больше ни один футболист не покинет Монте-Карло этим летом.

    Стоит отметить, что этим летом Сидибе продлил контракт с «Монако». Новое соглашение будет действовать до лета 2022 года.

    В составе «Монако» защитник провел 47 матчей, забив в них три гола и отдав восемь результативных передач.

    Источник: The Sun

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    09.08.2017 07:17
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