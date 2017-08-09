«Челси» интересуется защитником «Монако» Сидибе

Скауты «Челси» присматриваются к защитнику «Монако» Джибрилю Сидибе. Известно, что его будущее во французском клубе зависит от будущего форварда Килиана Мбаппе, так как в «Монако» ранее заявляли, что в случае продажи Мбаппе больше ни один футболист не покинет Монте-Карло этим летом.

Стоит отметить, что этим летом Сидибе продлил контракт с «Монако». Новое соглашение будет действовать до лета 2022 года.

В составе «Монако» защитник провел 47 матчей, забив в них три гола и отдав восемь результативных передач.