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    Сидибе – о жизни в Англии: «Живу недалеко от Манчестера. Ливерпуль – достаточно меланхоличный город»

    Защитник «Эвертона» Джибриль Сидибе признался, что ему не нравится жить в Ливерпуле.

    «Все в порядке, я постепенно адаптируюсь к новому городу и стране. АПЛ отличается от Лиги 1. Здесь самая высокая интенсивность. Мои бывшие партнеры по «Монако» Фабиньо, Бернарду Силва и Менди играют в Англии, а не в Испании.

    Я живу недалеко от Манчестера, как и большинство игроков «Ливерпуля» и «Эвертона», потому что Ливерпуль – это достаточно меланхоличный город. Мои дети посещают международную школу и уже привыкли. Мой английский? В клубе есть учитель, которого мы можем посещать каждый день, поэтому, когда у меня есть время, я иду в класс, чтобы учиться.

    Переход от солнца к дождям Ливерпуля сильно меняет вас. Трудно так жить каждый день, но надо привыкнуть. Я уже почувствовал подобное, когда жил в Лилле. На севере Англии постоянно идут дожди. С утра до вечера. Это часть моей новой жизни, но я бы не возражал против солнечных лучей время от времени», – заявил футболист.

    • Сидибе перешел в «Эвертон» на правах аренды с возможностью выкупа.
    • Срок аренды – год.

    Источник: Sport Witness

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