Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Сидибе – о жизни в Англии: «Живу недалеко от Манчестера. Ливерпуль – достаточно меланхоличный город»

Сидибе – о жизни в Англии: «Живу недалеко от Манчестера. Ливерпуль – достаточно меланхоличный город»

19 ноября 2019, 10:43
1

Защитник «Эвертона» Джибриль Сидибе признался, что ему не нравится жить в Ливерпуле.

«Все в порядке, я постепенно адаптируюсь к новому городу и стране. АПЛ отличается от Лиги 1. Здесь самая высокая интенсивность. Мои бывшие партнеры по «Монако» Фабиньо, Бернарду Силва и Менди играют в Англии, а не в Испании.

Я живу недалеко от Манчестера, как и большинство игроков «Ливерпуля» и «Эвертона», потому что Ливерпуль – это достаточно меланхоличный город. Мои дети посещают международную школу и уже привыкли. Мой английский? В клубе есть учитель, которого мы можем посещать каждый день, поэтому, когда у меня есть время, я иду в класс, чтобы учиться.

Переход от солнца к дождям Ливерпуля сильно меняет вас. Трудно так жить каждый день, но надо привыкнуть. Я уже почувствовал подобное, когда жил в Лилле. На севере Англии постоянно идут дожди. С утра до вечера. Это часть моей новой жизни, но я бы не возражал против солнечных лучей время от времени», – заявил футболист.

  • Сидибе перешел в «Эвертон» на правах аренды с возможностью выкупа.
  • Срок аренды – год.

Источник: Sport Witness
Англия. Премьер-лига Эвертон Сидибе Джибриль
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Vseok
1574156160
Не нравится ему Ливерпуль,в сенегале наверное поинтереснее
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+