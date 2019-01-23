Головин хромал, покидая стадион после матча с «Метцем»

И что что хромал, выздоровит дальше продолжит играть. Не надо из него девочку делать. Лишь бы добавить что.
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин получил травму в матче 1/16 финала Кубка Франции против «Метца» (1:3).
Футболист был заменен на 64-й минуте встречи, после чего сразу же положил пакет со льдом на правое бедро. Выходя со стадиона «Луи II» он хромал. В среду Головину предстоит пройти медицинское обследование.
- Также травму в матче с «Метцем» получил защитник сборной Франции Джибриль Сидибе.
- В чемпионате Франции «Монако» после 21 тура находится в зоне вылета, занимая 19-е место с 15 очками.
- Головин принял участие в 13 матчах Лиги 1, в которых отдал одну голевую передачу.