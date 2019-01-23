Головин хромал, покидая стадион после матча с «Метцем»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин получил травму в матче 1/16 финала Кубка Франции против «Метца» (1:3).

Футболист был заменен на 64-й минуте встречи, после чего сразу же положил пакет со льдом на правое бедро. Выходя со стадиона «Луи II» он хромал. В среду Головину предстоит пройти медицинское обследование.