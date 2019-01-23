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    Головин хромал, покидая стадион после матча с «Метцем»

    Российский полузащитник «Монако» Александр Головин получил травму в матче 1/16 финала Кубка Франции против «Метца» (1:3).

    Футболист был заменен на 64-й минуте встречи, после чего сразу же положил пакет со льдом на правое бедро. Выходя со стадиона «Луи II» он хромал. В среду Головину предстоит пройти медицинское обследование.

    • Также травму в матче с «Метцем» получил защитник сборной Франции Джибриль Сидибе.
    • В чемпионате Франции «Монако» после 21 тура находится в зоне вылета, занимая 19-е место с 15 очками.
    • Головин принял участие в 13 матчах Лиги 1, в которых отдал одну голевую передачу.

    Источник: L'Equipe

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    23.01.2019 09:22
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 23 января 2019, 12:18

      И что что хромал, выздоровит дальше продолжит играть. Не надо из него девочку делать. Лишь бы добавить что.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 23 января 2019, 12:07

      да монако сливается по всем фронтам ! не за горами вылет из высшей лиги. не повезло головину ! скоро обратно в цска или по арендам.

      1
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      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери 23 января 2019, 12:04

      Выздоравливай, Сашок! Чтоб к матчам в Лиге-2 был в полной боеготовности!

      0
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 23 января 2019, 11:40

      Иногда надо поберечь себя, у Сани , что -то это не получается!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 23 января 2019, 11:11

      В раздевалке писды дали )))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 23 января 2019, 11:00

      Сплошная невезуха.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 23 января 2019, 10:34

      Там вся команда " Монако" "хромает" со старта чемпионата...

      8
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 23 января 2019, 10:29

      толком не закрепился,одни травмы,удаление... жаль. так и на лавку сесть недолго

      6
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 23 января 2019, 10:29

      похоже так и будет одни лазареты в который раз и на долго не видать Сашке игры

      4
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    • ...
      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 23 января 2019, 10:10

      Главное чтобы в Инстаграм не выкладывал как некоторые "бойцы"...

      4
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