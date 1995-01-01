Головин по-русски пообщался с игроком детской команды «Монако»

нашел собеседника
Игроки «Монако» встретились с маленькими футболистами монегасков, представляющими команды U6, U7, U8 и U9.
На встрече присутствовали голкипер Диего Бенальо, защитники Налдо и Джибриль Сидибе и полузащитник Александр Головин. С одним из детей россиянин перекинулся несколькими фразами на русском языке.
«Русский откуда знаешь?» – спросил Головин. «Мама меня научила», – ответил мальчик. «Французский знаешь?» – поинтересовался хавбек. «Да», – сказал маленький футболист.
- Головин перешел в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года за 30 миллионов евро.
- В текущем сезоне полузащитник провел за красно-белых 30 матчей во всех турнирах, отметившись тремя голами и тремя результативными передачами.
Dans le cadre des mercredis de l'AS Monaco, @DjibrilSidibeS3, Naldo, Golovin & @DiegoBenaglio sont allés, hier, à la rencontre des U6,U7,U8 et U9 de la section amateur pic.twitter.com/MXmkRuVX4b— AS Monaco (@AS_Monaco) 25 апреля 2019 г.