Головин по-русски пообщался с игроком детской команды «Монако»

Игроки «Монако» встретились с маленькими футболистами монегасков, представляющими команды U6, U7, U8 и U9.

На встрече присутствовали голкипер Диего Бенальо, защитники Налдо и Джибриль Сидибе и полузащитник Александр Головин. С одним из детей россиянин перекинулся несколькими фразами на русском языке.

«Русский откуда знаешь?» – спросил Головин. «Мама меня научила», – ответил мальчик. «Французский знаешь?» – поинтересовался хавбек. «Да», – сказал маленький футболист.

Головин перешел в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года за 30 миллионов евро.

В текущем сезоне полузащитник провел за красно-белых 30 матчей во всех турнирах, отметившись тремя голами и тремя результативными передачами.