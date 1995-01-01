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    Головин по-русски пообщался с игроком детской команды «Монако»

    Игроки «Монако» встретились с маленькими футболистами монегасков, представляющими команды U6, U7, U8 и U9.

    На встрече присутствовали голкипер Диего Бенальо, защитники Налдо и Джибриль Сидибе и полузащитник Александр Головин. С одним из детей россиянин перекинулся несколькими фразами на русском языке.

    «Русский откуда знаешь?» – спросил Головин. «Мама меня научила», – ответил мальчик. «Французский знаешь?» – поинтересовался хавбек. «Да», – сказал маленький футболист.

    • Головин перешел в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года за 30 миллионов евро.
    • В текущем сезоне полузащитник провел за красно-белых 30 матчей во всех турнирах, отметившись тремя голами и тремя результативными передачами.

    Источник: Твиттер «Монако»

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      giluxa1963 2 минуты назад

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