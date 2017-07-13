«Монако» объявило о продлении контракта с Сидибе

Я конечно понимаю продление контракта еще не значит , что игрок никуда не перейдет , но если Джибриль останется в Монако это будет как то странно, все таки Сидибе входит сейчас в список лучших фланговых защитников в Европе по моему мнению, а может быть и в мире ( особенно по игре в атаке, в игре в обороне у него есть проблемы).Хочется воскликнуть, где вы "мешки денег "которые покупают все что может двигаться и хоть чуть-чуть бить по мячу.P.S.Если Сидибе останется в Монако я буду только рад , я люблю Лигу 1.
Защитник «Монако» Джибриль Сидибе подписал с клубом новое соглашение. Игрок сборной Франции продлил контракт с монегасками до конца июня 2022 года.
Напомним, что Сидибе перешел в «Монако» летом 2016 года из «Лилля». В прошлом сезоне Лиги 1 футболист провел 28 матчей, забив два гола и сделав четыре результативные передачи.
Ранее сообщалось, что на 24-летнего защитника претендует «Манчестер Юнайтед».
L’AS Monaco est fier d’annoncer la prolongation du contrat de @DjibrilSidibeS3 jusqu’en 2022 ! #Sidibé2022 pic.twitter.com/GOdfdDfFEP— AS Monaco (@AS_Monaco) 13 июля 2017 г.