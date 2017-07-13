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    «Монако» объявило о продлении контракта с Сидибе

    Защитник «Монако» Джибриль Сидибе подписал с клубом новое соглашение. Игрок сборной Франции продлил контракт с монегасками до конца июня 2022 года.

    Напомним, что Сидибе перешел в «Монако» летом 2016 года из «Лилля». В прошлом сезоне Лиги 1 футболист провел 28 матчей, забив два гола и сделав четыре результативные передачи.

    Ранее сообщалось, что на 24-летнего защитника претендует «Манчестер Юнайтед».

    Источник: ФК «Монако»

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    13.07.2017 18:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 13 июля 2017, 19:29

      Я конечно понимаю продление контракта еще не значит , что игрок никуда не перейдет , но если Джибриль останется в Монако это будет как то странно, все таки Сидибе входит сейчас в список лучших фланговых защитников в Европе по моему мнению, а может быть и в мире ( особенно по игре в атаке, в игре в обороне у него есть проблемы).Хочется воскликнуть, где вы "мешки денег "которые покупают все что может двигаться и хоть чуть-чуть бить по мячу.P.S.Если Сидибе останется в Монако я буду только рад , я люблю Лигу 1.

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