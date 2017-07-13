«Монако» объявило о продлении контракта с Сидибе

Защитник «Монако» Джибриль Сидибе подписал с клубом новое соглашение. Игрок сборной Франции продлил контракт с монегасками до конца июня 2022 года.

Напомним, что Сидибе перешел в «Монако» летом 2016 года из «Лилля». В прошлом сезоне Лиги 1 футболист провел 28 матчей, забив два гола и сделав четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что на 24-летнего защитника претендует «Манчестер Юнайтед».