Ковач: «С Головиным и Сидибе у «Монако» другое лицо. Так же и в других командах»

Главный тренер «Монако» Нико Ковач отметил важность полузащитника Александра Головина после победы над «Штурмом» (1:0) в 1-м туре группового этапа Лиги Европы.

«В целом это была не очень хорошая игра. Надеюсь, победа нам поможет.

С Головиным и Сидибе у «Монако» другое лицо, это факт. Так же и в других командах», – сказал Ковач.