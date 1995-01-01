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    Ковач: «С Головиным и Сидибе у «Монако» другое лицо. Так же и в других командах»

    Главный тренер «Монако» Нико Ковач отметил важность полузащитника Александра Головина после победы над «Штурмом» (1:0) в 1-м туре группового этапа Лиги Европы.

    «В целом это была не очень хорошая игра. Надеюсь, победа нам поможет.

    С Головиным и Сидибе у «Монако» другое лицо, это факт. Так же и в других командах», – сказал Ковач.

    • Головин вышел на замену после перерыва.
    • На 66-й минуте российский полузащитник сделал ассист на Крепина Дьятта.
    • Головин забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 8 матчах за «Монако» в этом сезоне.

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    Источник: L'Equipe

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    Сегодня, 08:54
    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +1065

      Alex Y 1 час назад

      Как всегда молодец)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13720

      KLIM777 1 час назад

      Говно-проект утухает.

      0
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      ...
      Рейтинг: +1222

      vmonomah17 > KLIM777 1 час назад

      Это ты про зенит-газпром?))))

      2
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      Рейтинг: +13720

      KLIM777 > vmonomah17 1 час назад

      про твой рот, который уже слишком широкий))

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