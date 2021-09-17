Ковач: «С Головиным и Сидибе у «Монако» другое лицо. Так же и в других командах»

Главный тренер «Монако» Нико Ковач отметил важность полузащитника Александра Головина после победы над «Штурмом» (1:0) в 1-м туре группового этапа Лиги Европы.
«В целом это была не очень хорошая игра. Надеюсь, победа нам поможет.
С Головиным и Сидибе у «Монако» другое лицо, это факт. Так же и в других командах», – сказал Ковач.
- Головин вышел на замену после перерыва.
- На 66-й минуте российский полузащитник сделал ассист на Крепина Дьятта.
- Головин забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 8 матчах за «Монако» в этом сезоне.
Источник: L'Equipe