Сидибе: «У «Монако» есть проблемы в психологическом плане»

Защитник «Монако» Джибриль Сидибе рассчитывает провести выдающийся матч против «Брюгге» в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Я вернулся в состав и готов сыграть в этом матче. Наша цель провести выдающийся матч в Лиге чемпионов и стать более уверенными в себе.

Мы проходим через сложный период, но завтра мы играем в турнире, о котором мечтает каждый мальчишка. Нам повезло играть ответную встречу в домашних стенах, нам нужно будет показать всю свою решимость, чтобы победить.

У игроков есть проблемы в психологическом плане, у меня в первую очередь, но каждый должен осмыслить это. Мы должны упорно работать, чтобы изменить сложившуюся ситуацию. В последних матчах было достаточно много позитивных моментов, несмотря на это», – заявил футболист.

Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Монако» – «Брюгге» состоится во вторник, 6 ноября, в 20:55 по московскому времени.