Суперкубок Франции. «ПСЖ» обыграл «Монако» и завоевал трофей пятый раз подряд

В матче за Суперкубок Франции «Пари Сен-Жермен» обыграл «Монако» со счетом 2:1. Встреча прошла на «Грант Стад де Танжер».

По истечении получаса игры счет открыл защитник чемпионов страны Джибриль Сидибе. На 51 минуте игрок обороны обладателей кубка Даниэль Алвес забил первый гол за новый клуб. 12 минут спустя Адриан Рабьо вывел свою команду вперед.

Столичный клуб выиграл Суперкубок пятый раз подряд. Победа стала шестой в истории клуба. Рекордсменом по количеству побед на турнире является «Лион» – восемь.

Суперкубок Франции.

Монако – ПСЖ – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Сидибе, 30; 1:1 – Алвес, 51; 1:2 – Рабьо, 63.