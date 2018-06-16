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    Сидибе сможет сыграть в матче против Австралии

    Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал о состоянии защитника Джибриля Сидибе.

    «Он повредил колена в последнем матче. Это добавило проблем нашему штабу, но сегодня он с нами и готов нам помочь.

    Как бы то ни было, для стартового состава я выберу самых лучших игроков», – сказал француз.

    Ранее сообщалось о том, что Сидибе перейдет из «Монако» в «Атлетико» за 30 миллионов евро. На футболиста претендовал «Манчестер Юнайтед».

    Матч группы C Франция – Австралия начнется в 13:00. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи в Казани.

    Источник: Reuters

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    16.06.2018 09:16
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