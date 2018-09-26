Сидибе: «Монако» находится в очень тяжелом положении»

Защитник «Монако» Джибриль Сидибе назвал положение своей команды на старте сезона тяжелым.

«Сейчас «Монако» находится в очень тяжелом положении. Когда вы не побеждаете, то всегда появляются сомнения.

Нам нужно собраться, чтобы переломить ситуацию», – сказал Сидибе.

Матч седьмого тура французской Лиги 1 «Монако» – «Анжер» завершился со счетом 0:1. На данный момент команда Леонарду Жардима, в которой выступает россиянин Александр Головин, занимает 16-е место в турнирной таблице Лиги 1, имея на своем счету 6 очков.

В девяти официальных матчах сезона «Монако» выиграл лишь единожды – в первом туре чемпионата страны у «Нанта» (3:1).

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