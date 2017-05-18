Сидибе признал сезон «Монако» отличным

Защитник «Монако» Джибриль Сидибе считает, что чемпионство, выигранное его командой в этом сезоне, является результатом работы всех сотрудников клуба.

«Все это является результатом работы всех сотрудников «Монако». Это был отличный сезон. Наша команда – группа друзей, получающих удовольствие на поле. Все приложили усилия для достижения успеха. Теперь будем праздновать чемпионство с нашими фанатами», – сказал Сидибе Canal+.

Перенесенный матч 31-го тура французской Лиги 1 «Монако» – «Сент-Этьен» закончился со счетом 2:0.