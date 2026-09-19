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Лига 1 2025/2026
Команды
Ле Ман
Джибриль Сидибе
Статистика
€ 1 млн
Джибриль Сидибе - статистика
Ле Ман
29 июля 1992 (34)
#19 | Защитник
182 см | 71 кг
Франция | Сенегал
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Матчи за последние 30 дней
Франция. Лига 1, 5 тур
Ле Ман
2 : 1
19.09.2026
Лорьян
1' - 90'
75'
Франция. Лига 1, 4 тур
Ле Ман
2 : 2
13.09.2026
Ланс
46' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Ренн
3 : 2
30.08.2026
Ле Ман
68' - 68'
68'
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Ле Ман
3
0
0
1
1
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 5 тур
Ле Ман
2 : 1
19.09.2026
Лорьян
1' - 90'
75'
Франция. Лига 1, 4 тур
Ле Ман
2 : 2
13.09.2026
Ланс
46' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Ренн
3 : 2
30.08.2026
Ле Ман
68' - 68'
68'
Франция. Лига 1, 1 тур
Ле Ман
2 : 2
22.08.2026
Брест
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