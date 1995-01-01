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    Сидибе перешел в «Эвертон» на правах аренды с возможностью выкупа

    «Эвертон» объявил об аренде защитника «Монако» Джибриля Сидибе сроком на один сезон.

    Следующим летом английский клуб получит право выкупа 26-летнего чемпиона мира.

    В прошлом сезоне Сидибе отдал четыре голевых передачи в 32-х матчах всех турниров. «Монако» завершил сезон в чемпионате Франции на 17-м месте в таблице.

    Источник: Официальный сайт «Эвертона»

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