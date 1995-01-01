Сидибе перешел в «Эвертон» на правах аренды с возможностью выкупа

«Эвертон» объявил об аренде защитника «Монако» Джибриля Сидибе сроком на один сезон.
Следующим летом английский клуб получит право выкупа 26-летнего чемпиона мира.
В прошлом сезоне Сидибе отдал четыре голевых передачи в 32-х матчах всех турниров. «Монако» завершил сезон в чемпионате Франции на 17-м месте в таблице.
- В июле «Эвертон» выкупил у «Барселоны» полузащитника Андре Гомеша, который был арендован на прошлый сезон.
- Новый сезон Премьер-лиги начнется в субботу, 9-го августа. В воскресенье команда Марку Силвы сыграет на выезде с «Кристал Пэлас».