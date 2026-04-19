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  • «Нант» – «Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2026

«Нант» – «Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2026

19 апреля, 17:05
Нант
19.04.2026, воскресенье, 18:15
Франция. Лига 1, 30 тур
1 : 1
Завершен
Брест
9' М. Мохамед
90+5' Б. Шардонне
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Нант
1
Антони Лопеш
(К) ВР
22
Дейвер Машадо
ЛЗ
3
Николя Коцца
ЦЗ
2
Али Юссеф
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
37
Игнатиус Ганаго
ЛП
8
Йоанн Лепенан
ЦП
28
Ибраима Сиссоко
ЦП
13
Франсис Коклен
ЦП
17
Демен Табибу
ПП
31
Мостафа Мохамед
ЦФ
Главный тренер
Ахмед Кантари
Брест
30
Грегуар Кудер
ВР
27
Дауда Гиндо
ЛЗ
44
Сумаила Кулибали
ЦЗ
5
Брендан Шардонне
(К) ЦЗ
12
Люк Зогбе
ПЗ
13
Жорис Шотар
ОП
8
Уго Маньетти
ЦП
7
Эрик Эбимбе
ПВ
10
Ромен дель Кастильо
ПВ
19
Людовик Ажорк
ЦФ
14
Реми Лабе Ласкари
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
Нант
30
Патрик Карлгрен
ВР
Брест
99
Радослав Майецки
ВР
71
Raphael Marc Le Guen
ЦЗ
77
Кенни Лала
ПЗ
24
Люка Тусар
ОП
33
Хамиду Макалу
ОП
99
Пате Мбуп
ЛВ
21
Ibrahim Yayiya Kante
ЦФ
29
Serigne Diop
ЦФ
4-5-1
1
Лопеш
22
Машадо
3
Коцца
2
Юссеф
24
Жилберт
37
Ганаго
8
Лепенан
28
Сиссоко
13
Коклен
17
Табибу
31
Мохамед
4-1-1-2-2
30
Кудер
12
Зогбе
44
Кулибали
5
Шардонне
27
Гиндо
13
Шотар
8
Маньетти
10
дель Кастильо
7
Эбимбе
14
Лабе Ласкари
19
Ажорк
27
Гиндо
77
Лала
77
Лала
27
Гиндо
7
Эбимбе
33
Макалу
33
Макалу
7
Эбимбе
8
Маньетти
99
Мбуп
99
Мбуп
8
Маньетти
Остались в запасе
Нант
Брест
30
Патрик Карлгрен
ВР
Главный тренер
Ахмед Кантари
99
Радослав Майецки
ВР
71
Raphael Marc Le Guen
ЦЗ
24
Люка Тусар
ОП
21
Ibrahim Yayiya Kante
ЦФ
29
Serigne Diop
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
Остались в запасе
30
Патрик Карлгрен
ВР
Остались в запасе
99
Радослав Майецки
ВР
71
Raphael Marc Le Guen
ЦЗ
24
Люка Тусар
ОП
21
Ibrahim Yayiya Kante
ЦФ
29
Serigne Diop
ЦФ
Главный тренер
Ахмед Кантари
Главный тренер
Эрик Руа
Нант
Точно не сыграют
Tylel Tati
ЦЗ
Реми Кабелла
АП
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
Фабьен Сентонс
ПЗ
Брест
Точно не сыграют
Мама Бальде
ПВ
Мишель Диас
ЦЗ
Камори Думбия
АП
Брэдли Локо
ЛЗ
Статистика матча Нант - Брест
2
1
2
Всего ударов по воротам
17
4
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
11
0
Нарушения
13
17
Офсайды
2
4
Количество передач
301
415
Сейвы
1
3
Точность передач %
78
82
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
9
0
Удары из пределов штрафной
12
3
Удары из-за пределов штрафной
5
1
xG (ожидаемые голы)
0.92
0.42
xGP (предотвращенные голы)
0.15
0.15

Смотреть прямую трансляцию матча «Нант» против «Бреста», 30-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 апреля в 18:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Нант»«Брест»

«Нант» – «Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Брест Нант
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