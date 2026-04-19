19.04.2026, воскресенье, 18:15
Франция. Лига 1, 30 тур
Франция. Лига 1, 30 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Нант
4-5-1
1
Лопеш
22
Машадо
3
Коцца
2
Юссеф
24
Жилберт
37
Ганаго
8
Лепенан
28
Сиссоко
13
Коклен
17
Табибу
31
Мохамед
4-1-1-2-2
30
Кудер
12
Зогбе
44
Кулибали
5
Шардонне
27
Гиндо
13
Шотар
8
Маньетти
10
дель Кастильо
7
Эбимбе
14
Лабе Ласкари
19
Ажорк
27
Гиндо
77
Лала
77
Лала
27
Гиндо
7
Эбимбе
33
Макалу
33
Макалу
7
Эбимбе
8
Маньетти
99
Мбуп
99
Мбуп
8
Маньетти
Остались в запасе
Нант
Брест
30
Патрик Карлгрен
ВР
Главный тренер
Ахмед Кантари
99
Радослав Майецки
ВР
71
Raphael Marc Le Guen
ЦЗ
24
Люка Тусар
ОП
21
Ibrahim Yayiya Kante
ЦФ
29
Serigne Diop
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
Остались в запасе
30
Патрик Карлгрен
ВР
Остались в запасе
99
Радослав Майецки
ВР
71
Raphael Marc Le Guen
ЦЗ
24
Люка Тусар
ОП
21
Ibrahim Yayiya Kante
ЦФ
29
Serigne Diop
ЦФ
Главный тренер
Ахмед Кантари
Главный тренер
Эрик Руа
Нант
Точно не сыграют
Брест
Точно не сыграют
Статистика матча Нант - Брест
2
1
2
Всего ударов по воротам
17
4
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
11
0
Нарушения
13
17
Офсайды
2
4
Количество передач
301
415
Сейвы
1
3
Точность передач %
78
82
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
9
0
Удары из пределов штрафной
12
3
Удары из-за пределов штрафной
5
1
xG (ожидаемые голы)
0.92
0.42
xGP (предотвращенные голы)
0.15
0.15
Смотреть прямую трансляцию матча «Нант» против «Бреста», 30-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 апреля в 18:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Нант» – «Брест»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»