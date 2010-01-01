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Лига 1 2025/2026
Команды
Брест
Результаты
€ 59 млн
Брест - результаты матчей
Брест
Лига 1 2025/2026
Стадион:
Франсис-Ле Бле
Сайт:
http://www.stade-brestois.com
Тренер:
Жюльен Лашуэр
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Франция. Лига 1. 2010/2011
Франция. Кубок. 2009/2010
Кубок Французской Лиги. 1-й раунд 2009/2010
Франция. Кубок. 2008/2009
Кубок Французской Лиги. 2-й раунд 2008/2009
13.09 | 21:45
Брест
0 : 1
ПСЖ
05.09 | 21:45
Гавр
1 : 2
Брест
29.08 | 21:45
Брест
2 : 2
Тулуза
22.08 | 21:45
Ле Ман
2 : 2
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