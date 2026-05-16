Семнадцатого мая 2026 года в 22:00 по Москве состоится поединок заключительного тура чемпионата Франции. «Брест» и «Анжер» проведут своеобразный «товарняк» повышенной ответственности (как никак официальный уровень).

«Брест»

«Брест» продлил свое существование в Лиге 1 задолго до финиша сезона и принялся «валять дурака»: в последних 8 турах у команды Эрика Руа ни одной победы и шесть поражений. Основным источником очков стали матчи на своем поле: на стадионе «Франсис-Ле-Бле» «Брест» одержал 7 побед и 4 раза сыграл вничью.

Последние три игры:

Брест – Страсбур 1:2

ПСЖ – Брест 1:0

Париж – Брест 4:0

«Анжер»

В похожей стилистике на «Брест» бегает и «Анжер». Подопечные Александра Дюжо также идут на серии 8 туров без побед, потерпев пять поражений. Как и в случае со своим ближайшим (и последнем в сезоне) оппонентом, «Анжер» заранее решил все вопросы и доигрывает кампанию без нервотрепки.

Последние три игры:

Анже – Страсбур 1:1

Осер – Анже 3:1

Анже – ПСЖ 0:3

Очные встречи

Анже – Брест 0:2

Брест – Анже 2:0

Анже – Брест 2:0

Прогноз на матч «Брест» – «Анжер»

Классическая история концовки чемпионата, когда никому ничего не нужно. Мотивация «Бреста» – завершить кампанию на мажорной ноте и порадовать своих фанов. «Анжер» мыслями уже в отпуске и может порезвиться на потеху любителям ставок на «тотал больше».

Прогноз: обе забьют, коэффициент 1,73. Прогноз на счет – 2:1.