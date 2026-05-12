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«Брест» – «Страсбур»: прогноз и ставки на матч 13 мая 2026 с коэффициентом 1.98

12 мая 2026 8:00
Брест - Страсбур
13 мая 2026, среда 20:00 | Франция. Лига 1, 29 тур
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1.98
Победа «Бреста» с форой (0)
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13 мая состоится матч 29-го тура французской Лиги 1, в котором «Брест» примет «Страсбур». Хозяева застряли в затяжной серии без побед и стремительно катятся вниз по таблице, тогда как гости доигрывают сезон в середине и решают локальные задачи. Однако история личных встреч и домашний фактор делают «Брест» фаворитом этого противостояния.

«Брест»

Бретонцы переживают катастрофический отрезок. Безвыигрышная серия в чемпионате достигла 7 матчей, и команда пропускает в каждом из них. В последних 5 встречах «Брест» пропустил 13 мячей – это ужасающие 2,60 гола в среднем за игру. Оборона выглядит абсолютно беспомощной и не справляется с давлением любого соперника. Ромен Дель Кастийо с 8 голами в 31 матче остаeтся единственным светлым пятном в атаке, которая забивает 1,40 мяча в среднем на том же отрезке. После поражений от «ПСЖ» (0:1), «Парижа» (0:4) и ничьих с «Лансом» (3:3) и «Нантом» (1:1) команда находится в глубокой психологической яме. Однако «Брест» не проигрывает «Страсбуру» в 7 последних матчах и забивает ему в 6 из 8 последних встреч – это колоссальный психологический козырь.

«Страсбур»

Эльзасцы доигрывают сезон без особых задач. Команда занимает 8-е место с 47 очками и не претендует на еврокубки. «Страсбур» пропускает в 7 последних матчах и в среднем по 1,40 мяча за игру на дистанции 5 встреч. Хоакин Паничелли с 20 голами в 37 матчах проводит отличный сезон, но атака забивает скромно – 1,00 мяча в среднем на том же отрезке. После ничьей с «Анже» (1:1), поражений от «Тулузы» (1:2) и вылета из Лиги конференций от «Райо Вальекано» (0:1 и 0:1) команда потеряла турнирную мотивацию. «Страсбур» не проигрывает в 5 последних гостевых матчах Лиги 1, но эта серия держится во многом за счeт ничьих с не самыми сильными соперниками.

Факты о командах:

«Брест»

  • Без побед в 7 последних матчах
  • Пропускает в 7 последних турах подряд
  • Пропускает в среднем 2,60 мяча за игру (последние 5 встреч)
  • Не проигрывает «Страсбуру» в 7 последних личных встречах

«Страсбур»

  • Пропускает в 7 последних матчах
  • Забивает в среднем 1,00 мяча за игру (последние 5 встреч)
  • Не проигрывает в 5 последних гостевых матчах Лиги 1
  • Доигрывает сезон без турнирной мотивации

История противостояний

  • «Брест» не проигрывает в 7 последних очных встречах
  • «Брест» забивает в 6 из 8 последних личных матчей
  • Последняя встреча: победа «Бреста» в гостях (2:1)

Прогноз на матч «Брест» – «Страсбур»

Обе команды находятся в плохой форме и стабильно пропускают. «Брест» не побеждает 7 туров подряд, «Страсбур» пропускает в 7 матчах кряду. Однако у хозяев есть важнейший козырь – 7 матчей без поражений в личных встречах со «Страсбуром». Учитывая, что гости доигрывают сезон без мотивации, а «Брест» отчаянно пытается прервать чeрную полосу перед своими болельщиками, наиболее вероятным сценарием видится результативный матч с итоговой победой хозяев.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Бреста» с форой (0) – коэффициент 1.98
  • Обе забьют – да

1.98
Победа «Бреста» с форой (0)
Сделать ставку
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Автор: Миронов Николай
Франция. Лига 1 Страсбур Брест
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