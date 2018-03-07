Главный тренер «Лиона» уверен в гостевой победе над ЦСКА

Главный тренер «Лиона» Бруно Женезио выразил уверенность в победе своей команды в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против ЦСКА.

Встреча пройдет 8 марта на «ВЭБ Арене» и начнется в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

«В матче с ЦСКА нам нужно проявить тактическую дисциплину. Мои игроки очень талантливы. Уверен, что нас ждет успех в завтрашнем матче. Мы приехали в Москву за победой.

А в ЦСКА прекрасный коллектив, это сильная команда. У них хорошие нападающие, быстрые игроки на флангах. Но у нас есть все возможности, чтобы добиться того результата, на который мы надеемся», – сказал Женезио.