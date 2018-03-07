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Главный тренер «Лиона» уверен в гостевой победе над ЦСКА

7 марта 2018, 23:47
15

Главный тренер «Лиона» Бруно Женезио выразил уверенность в победе своей команды в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против ЦСКА.

Встреча пройдет 8 марта на «ВЭБ Арене» и начнется в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

«В матче с ЦСКА нам нужно проявить тактическую дисциплину. Мои игроки очень талантливы. Уверен, что нас ждет успех в завтрашнем матче. Мы приехали в Москву за победой.

А в ЦСКА прекрасный коллектив, это сильная команда. У них хорошие нападающие, быстрые игроки на флангах. Но у нас есть все возможности, чтобы добиться того результата, на который мы надеемся», – сказал Женезио.

Источник: Р-Спорт
Лига Европы ЦСКА Лион Женезио Бруно
Комментарии (15)
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insider_retro
1520456735
Тренер выражает уверенность, но на результат только надеется... Побаивается... "Силу, смелость и уверенность приобретают тогда, когда смотрят страху прямо в глаза!.." (Анна Элеонора Рузвельт)
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Боцман59rus
1520460851
один из ваших краев уже заглядывал на "огонек" - з.а.и.п.а.л.с.я пыль глотать
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bset
1520462460
Фраза уж сильно шаблонная. Так про любого соперника можно сказать. Тем более, о каких хороших нападающих речь?
Ответить
challenger98
1520464058
Хороший знак. Чем более уверенный приезжает соперник, тем чаще уезжает с поражением. Удачи ЦСКА!
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Антон bx14e
1520464723
ЦСКА,конечно,совсем "не на коне"),но опять же! сколько раз говорил,что в хоккее,что в футболе,если играть агрессивно,с напором,с толком,первым номером,то и результат будет,как в 2005-м и в 2008-м!( а не как наши любят с одним нападающим...)Муса должен быть Мусой,а лучше даже Вагнер-Лавом или Думбиёй)) Вперед!Ничего не бойтесь,и всё получится! Позади Москва!
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a-rakhmatov
1520472189
"Блажен, кто верует, "..... коней просто так не возьмешь!!!
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OfaZavr
1520490385
нашу поговорки видимо не знает: не говори гоп пока не перепрыгнешь.
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77SAM
1520496776
Напо"леон" тоже приходил в Москву за победой,так что не обожгитесь !
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ЖОРРО
1520501543
Что значит "успех"?Победа?Или результативная ничья?)))
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zigbert
1520521687
Посмотрим что из этого выйдет.
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