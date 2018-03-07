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    Главный тренер «Лиона» уверен в гостевой победе над ЦСКА

    Главный тренер «Лиона» Бруно Женезио выразил уверенность в победе своей команды в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против ЦСКА.

    Встреча пройдет 8 марта на «ВЭБ Арене» и начнется в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

    «В матче с ЦСКА нам нужно проявить тактическую дисциплину. Мои игроки очень талантливы. Уверен, что нас ждет успех в завтрашнем матче. Мы приехали в Москву за победой.

    А в ЦСКА прекрасный коллектив, это сильная команда. У них хорошие нападающие, быстрые игроки на флангах. Но у нас есть все возможности, чтобы добиться того результата, на который мы надеемся», – сказал Женезио.

    Источник: Р-Спорт

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    07.03.2018 23:47
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 8 марта 2018, 18:08

      Посмотрим что из этого выйдет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4

      Igor52 8 марта 2018, 13:33

      А ********* на воротничек не желаете,месье?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 8 марта 2018, 12:32

      Что значит "успех"?Победа?Или результативная ничья?)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +459

      77SAM 8 марта 2018, 11:12

      Напо"леон" тоже приходил в Москву за победой,так что не обожгитесь !

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 8 марта 2018, 09:26

      нашу поговорки видимо не знает: не говори гоп пока не перепрыгнешь.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +528

      КЭТиК 8 марта 2018, 07:40

      Это очень хорошо для нас.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +979

      directorpg 8 марта 2018, 05:54

      Многие были уверены, но не все выигрывали...

      1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 8 марта 2018, 04:23

      "Блажен, кто верует, "..... коней просто так не возьмешь!!!

      2
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 8 марта 2018, 02:18

      ЦСКА,конечно,совсем "не на коне"),но опять же! сколько раз говорил,что в хоккее,что в футболе,если играть агрессивно,с напором,с толком,первым номером,то и результат будет,как в 2005-м и в 2008-м!( а не как наши любят с одним нападающим...)Муса должен быть Мусой,а лучше даже Вагнер-Лавом или Думбиёй))
      Вперед!Ничего не бойтесь,и всё получится!
      Позади Москва!

      4
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      Рейтинг: +52

      challenger98 8 марта 2018, 02:07

      Хороший знак. Чем более уверенный приезжает соперник, тем чаще уезжает с поражением. Удачи ЦСКА!

      5
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