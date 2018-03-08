Главный тренер «Лиона»: «Доволен результатом матча с ЦСКА. Перед ответной встречей я не беспокоюсь»

Главный тренер «Лиона» Бруно Женезио поделился мнением о результате первого матча 1/8 финала Лиги Европы против ЦСКА (1:0).

Ответная игра состоится 15 марта во Франции и начнется в 23:05 по московскому времени.

«Доволен самоотдачей своей команды и, конечно, результатом. Нам есть, что совершенствовать, но мы на правильном пути. Игроки выполнили все мои установки, были хороши в физическом плане.

Причем надо учитывать, что состояние поля было далеко от идеального. Выглядели лучше, чем в предыдущем матче в чемпионате Франции. Нужно быть увереннее в атаке, но перед ответной встречей я не беспокоюсь», – сказал Женезио.

ЦСКА и «Локо» проиграли и не забили. А ругать не за что