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    Главный тренер «Лиона»: «Доволен результатом матча с ЦСКА. Перед ответной встречей я не беспокоюсь»

    Главный тренер «Лиона» Бруно Женезио поделился мнением о результате первого матча 1/8 финала Лиги Европы против ЦСКА (1:0).

    Ответная игра состоится 15 марта во Франции и начнется в 23:05 по московскому времени.

    «Доволен самоотдачей своей команды и, конечно, результатом. Нам есть, что совершенствовать, но мы на правильном пути. Игроки выполнили все мои установки, были хороши в физическом плане.

    Причем надо учитывать, что состояние поля было далеко от идеального. Выглядели лучше, чем в предыдущем матче в чемпионате Франции. Нужно быть увереннее в атаке, но перед ответной встречей я не беспокоюсь», – сказал Женезио.

    ЦСКА и «Локо» проиграли и не забили. А ругать не за что

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.03.2018 23:47
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